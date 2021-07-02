"Прописка" по-новому. К чему готовиться

В Украине заработал пилотный проект регистрации места жительства онлайн. УНИАН разбирался, как государство собирается превратить самую массовую госуслугу в стране в декларативную, и упростит ли это жизнь украинцам.

Пилотный проект регистрации места жительства в онлайн-режиме стартовал в семи городах Украины - Киеве, Харькове, Виннице, Луцке, Ровно, Мариуполе и Кривом Роге. Пока услуга доступна для обладателей ID-паспорта. Но к концу года эти новации планируется распространить на всю территорию страны и сделать доступными для хозяев паспортов-книжек.

На сегодня, чтобы воспользоваться услугой, владельцу ID-документа необходимо зарегистрироваться на портале «Дія», в списке услуг выбрать «Изменение регистрации проживания» и заполнить заявление, подтвердив его электронной подписью.

Если вы владелец жилья, то регистрация пройдет автоматически (но только в том случае, если недвижимость включена в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество). Если же вы арендуете квадратные метры, то их владельцу на электронную почту или в приложение «Дія» (если человек его установил и активировал) придет ссылка-подтверждение, с помощью которой он должен дать согласие на вашу регистрацию.

Данные о новом месте жительства автоматически появятся в реестре, снятие с предыдущего места проживания также произойдет автоматически (сейчас для этого нужно подавать отдельные заявления). Услуга будет предоставлена ​​в течение суток.

Таким образом, зарегистрировать место жительства теперь можно будет без лишних справок и беготни по кабинетам госорганов.

Добровольно-принудительная диджитализация

Но пилотный проект – только начало реформы. Чтобы расширить действие «пилота» на всю страну разработан соответствующий законопроект, который уже зарегистрирован в парламенте.

В Минцифры отмечают, что изменение места регистрации - одна из самых массовых услуг в Украине. Но при этом все равно каждый третий украинец живет не по тому адресу, на котором зарегистрирован. А более миллиона наших сограждан и вовсе нигде не зарегистрированы. Как следствие, эти люди не имеют доступа к ряду социальных и административных услуг, которые предоставляются исключительно по месту регистрации. Речь идет о получении паспорта, выплате пенсий, соцпособий по безработице или уходу за ребенком, регистрации ФОП и т.д.

«После принятия законопроекта главной задачей чиновников будет не вымогательство справок, а проверка места проживания в онлайн-системе… Больше не будет необходимости ходить в центр предоставления админуслуг или военкоматы. Формальную «прописку» планируется отвязать от многих жизненных ситуаций, где она не является необходимой. Например, при оформлении пенсий или получении высокоспециализированной медицинской помощи», - заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, абсурдно, что государство требует от украинцев документы, которыми само владеет: «Украинцы больше не будут тратить недели своего времени, чтобы просто сообщить государству, где они живут».

В Минцифры отмечают, что при разработке законопроекта проанализировали опыт более двух десятков стран. Предпочтение отдали польскому и эстонскому, адаптируя его к украинским реалиям.

Документом предлагается внести изменения в несколько десятков различных законов и кодексов (Семейный и Гражданский кодексы, законы о социальном страховании, пенсионном обеспечении и т.д.). Главное - законопроектом предлагается сделать систему регистрации места жительства декларативной (уведомительной). То есть, процедура будет такая же, как в пилотном проекте - оформить заявление следует в «Діє».

Электронный реестр будет единственным источником информации о месте проживания. Реестры территориальных громад будут функционировать исключительно в электронной форме, обмен информацией будет осуществляться в автоматическом режиме.

Как отмечают в Минцифры, законопроект исключает возможность дублирования регистрации в разных реестрах территориальных громад. Обмениваться информацией о проживании человека можно будет без его привлечения к этому процессу (и походов за разными «справками»).

Кроме того, факт декларирования места жительства не будет основанием для вступления в права владения, пользования и распоряжения жильем.

Воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, которые будут декларировать место жительства, также должен будет происходить в электронной форме.

Плюсы и минусы декларирования места проживания

Юрист АО «AS Legal» Владислав Фирсов обращает внимание, что законопроект не отменяет понятие регистрации места проживания, которое действует на текущий момент. Документ лишь расширяет его - вводит институт декларирования места пребывания.

Отличие между регистрацией и декларированием выражается в разной возможности реализации жилищных прав. В частности, задекларировать проживание можно в любом жилье (в том числе в общежитиях, социально-медицинских учреждениях и т.п.), а регистрация проводится исключительно в собственном жилище и служебном жилье, которое подлежит приватизации.

Из плюсов законопроекта Фирсов выделяет тот факт, что документ направлен на упрощение взаимодействия между разными госорганами, деятельность которых связана с местом проживания людей. Однако говорить о принципиально новом институте не приходится.

«Существующую на сегодня в широком понимании «прописку» - регистрацию места проживания - планируется перевести в состав декларирования места проживания [или временного пребывания, - УНИАН]. А под понятием «регистрация» оставить институт подтверждения права пользования жильем, предусмотренный законодательством, регулирующим порядок приватизации жилья», - отметил эксперт.

По его словам, очень важно понимать - декларирование места проживания не является основанием для:

подтверждения права на проживание в жилье (пользование жильем);

вселения лица в жилье или выселения из него;

подтверждения факта проживания (не проживания) в жилье с целью его приватизации или приобретения права на наследование;

подтверждения факта аренды (найма) жилья или иного платного пользования жильем;

установления или прекращение любых прав и обязанностей других лиц, проживающих в жилье.

Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько считает, что главный плюс этих новаций – человеку больше не придется бегать по разным инстанциям и оформлять массу справок по месту регистрации.

«К примеру, можно будет подать заявление о назначении пенсии и ее получении, независимо от места проживания. Визит в военкомат во время смены места регистрации не будет необходимым», - говорит эксперт.

Однако, по его словам, изменения процедуры регистрации могут стать проблемой для некоторых украинцев. Например, для тех, кто использовал лазейку для уклонения от призыва, не проживая по месту регистрации и не работая официально. Также проблемы могут возникнуть у той части населения, которая не владеет необходимым уровнем компьютерной грамотности (да и просто не имеет компьютера или смартфона), или в местах, не оснащенных постоянным доступом к интернету (а такие для Украины – не диковинка). К сожалению, как решать эти проблемы законодатели не указывают.

Адвокат «ЮФ «Семенова и Партнери» Марина Семенова обращает внимание на еще одну глобальную проблему - в законопроекте не определено, как подавать электронную информацию о месте регистрации в качестве доказательства в процессуальном праве (при различных уголовных и административных делах).

«Этот пробел необходимо урегулировать, внеся соответствующие правки в процессуальные нормы права», - считает адвокат.

Кроме того, по ее словам, в законопроекте четко не выписан перечень отдельных прав человека, в частности, избирательного, в отношении получения отдельных социальных, общественных, административных услуг.

Положительным моментом адвокат назвала то, что в случае принятия законопроекта не будет необходимости ходить в ЦНАП или военкоматы. Также регистрация будет отделена от многих жизненных ситуаций, где она действительно не является необходимой.

История «прописки»

«Прописка» - регистрация по месту постоянного жительства – в нашей стране давно отменена. Еще в 2001 году решением Конституционного Суда институт прописки, который существовал в Украине с 1932 года советской властью как система учета граждан, был признан неконституционным. Юридически «прописка» была отменена c принятием в 2003 году закона «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине». Вместо «прописки» была введена система регистрации по месту жительства и месту пребывания.

В 2015 году, началась децентрализация. И полномочия по регистрации места проживания украинцев, как и сами Реестры территориальных громад, были переданы местным властям. С апреля 2016 года услуга регистрации места жительства стала возможной (в зависимости от активности громад) в течение одного рабочего дня или нескольких минут.

В 2018 году Кабмин объявил о подготовке единого реестра регистрации места жительства. В Раде даже презентовали соответствующий законопроект. Но дальше разговоров дело не пошло. И вот теперь все, наконец, может случиться.

Нана Черная

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