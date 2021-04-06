В центре будут реагировать только на сознательные дезинформационные кампании, которые имеют массовый характер.

В новосозданном Центре противодействия дезинформации обещают не заниматься цензурой.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-встречи по поводу начала работы Центра заявили его руководитель Полина Лысенко и заместитель председателя исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский.

В частности, Лысенко отметила, что несмотря на то, что информационные угрозы со стороны государства-агрессора возникают постоянно и имеют масштабный характер, «принцип свободного обращения информации, свобода волеизъявления, свобода слова будут идти вместе с принципом защиты национальной безопасности, и Центр будет руководствоваться именно этими двумя принципами одновременно».

В свою очередь, Ольшанский отметил, что Центр не будет реагировать на любые сообщения в социальных сетях.

«Если это будет какая-то сознательная провокация, и мы видим, что она разгоняется техническим способом, тогда мы будем реагировать. Но это не будет преследованием кого-то за что-то, что кто-то кого-то обидел, что-то против него сказал», - пояснил он.

Что предшествовало

6 апреля руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак представил работу Центра противодействия дезинформации послам «Большой семерки», Финляндии, Израиля, а также главам представительства ЕС и НАТО в Украине.

По словам руководителя Центра Полины Лысенко, основное внимание будет уделяться противодействию распространению ложной информации в Интернете и фейков в медиа. Центр создан на базе Совета национальной безопасности и обороны и работает в помещении Офиса президента.

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Автор: Дмитрий Хилюк