Несмотря на возобновление работы сервиса, количество доступного транспорта будет намного меньше обычного.

Киевляне постепенно возвращаются к привычной жизни. В столице с каждым днем растет количество возвращающихся к работе магазинов, кофеен и других учреждений.

Кроме того, уже с завтрашнего дня, 1 апреля, на улицы Киева возвращаются прокатные велосипеды и самокаты. На призыв городских властей откликнулась компания BikeNow.

Несмотря на возобновление работы сервиса, количество доступного транспорта на период военного положения все же будет ограничено.

"Уже в эту пятницу вы сможете воспользоваться нашим транспортом! Не хочется Вас расстраивать, но количество транспорта будет значительно меньше обычного", – говорится в сообщении на Facebook-странице компании.

Киевляне, которые воспользуются услугами велопроката, должны обратить особенное внимание на свою безопасность и оставаться предельно бдительными во время сигналов воздушных тревог, звучащих по городу. Также в BikeNow просят воздержаться от поездок по лесам и парковым зонам.

К слову, 36 ночь войны в Киеве прошла относительно спокойно. В то же время в соцсетях пользователи сообщали о взрывах в столице.

Украинская столица понемногу адаптируется к новым условиям. С помощью приложения "Киев Цифровой" можно узнать, что сейчас работает в городе. Отдельно карта доступна по этой ссылке.

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