В городе критическая ситуация с наполнением водохранилищ.

В оккупированном Симферополе из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ ужесточат график подачи воды.

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С 17 ноября вводится следующий график подачи воды: вторник, среда, четверг с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00; пятница, суббота, воскресенье - с 18:00 до 22:00. График подачи воды в понедельник определится в течение недели в процессе тестирования.

Последние несколько месяцев вода подавалась в большинство районов столицы Крыма по три часа утром и вечером.

Ситуация с водой в Крыму

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Автор: Людмила Жерновская