Ранее местные жители жаловались на странный цвет воды / фото УНИАН
В оккупированном Симферополе из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ ужесточат график подачи воды.
Читайте такжеСитуация с водой в Крыму: в сеть "слили" показательные фотоОб этом пишет Интерфакс.
С 17 ноября вводится следующий график подачи воды: вторник, среда, четверг с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00; пятница, суббота, воскресенье - с 18:00 до 22:00. График подачи воды в понедельник определится в течение недели в процессе тестирования.
Последние несколько месяцев вода подавалась в большинство районов столицы Крыма по три часа утром и вечером.
Ситуация с водой в Крыму
- Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова.
- Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
- После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
- Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.
- Ранее жители оккупированного Симферополя делились фото желтой мутной жидкости, которая течет из кранов в квартирах.
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