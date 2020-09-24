Представитель президента в АРК прокомментировал заявления оккупантов.

Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в автономной республике Крым Антон Кориневич ответил на обвинения российских оккупантов в "перекрытии" реки Днепр.

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Как сообщил Кориневич на своей странице в Facebook, от оккупантов звучат различные заявления и комментарии по поводу того, что кто-то не имеет права «перекрывать» Днепр и «лишать доступа к воде из нее».

"По этому поводу можно сказать следующее. Река Днепр свободно течет по территории Украины, Беларуси и России. Никто не перекрывал ее русло и доступ к ее воде для людей, проживающих на территории, по которой протекает река Днепр. Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла искусственное технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, под юрисдикцией Украины и финансируется из государственного бюджета Украины. На это Украина имеет полное право. Ни одно другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинское сооружение и только Украина может определять, каким образом его использовать", - пояснил Кориневич.

Проблемы с водой в оккупированном Крыму

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водоемов стартовал первый этап ограничения подачи воды.

Со 2 сентября ввели второй этап ограничений - установили почасовой график подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районах начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам - утром и вечером.

По информации российских властей Симферополя, на третьем этапе потребления вода снизится до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубов.

С 23 сентября ограничительные меры подачи воды вводятся в Алуште, Партените и Малом Маяке.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водоснабжением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставка воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: Андрей Василюк