Лидер "Эко партии Березы" прокомментировал снос исторического здания в центре Киева на улице Саксаганского, 76. По словам политика, единственный документ, который был у строителей – это градостроительные условия и ограничения, которые выдал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА в начале 2020 года.
Об этом Борислав Береза написал на странице в Facebook.
"На улице Саксаганского, 76 снесли 150-летнюю усадьбу. Все работы проводят без паспорта. Единственный документ, который есть у строителей – это градостроительные условия и ограничения, их выдал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА заказчику работ ООО "Инвестал Рентал" в мае этого года", – заявил Береза.
Политик подчеркнул, что никакого разрешения на снос здания у компании нет. Строители должны были провести реконструкцию усадьбы, но вместо этого ее снесли, несмотря на сопротивление активистов.
"Должна была проводиться реконструкция с последующей надстройкой. Максимальная высота нового здания – не выше 27 метров, или девять этажей. Впервые активисты остановили снос. До выборов там ничего не будет происходить. А вот после выборов все работы продолжат. Как это было на Никольской Слободке", – рассказал политик.
Напомним, что в прошлую пятницу, 18 сентября, в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии "Эко партия Березы", во время которой Борислав Береза презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от "Эко партии Березы" в состав Киевсовета.
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