Эти петиции должен рассмотреть Зеленский.

Две петиции о доплатах украинским военным в тылу и на передовой, опубликованные на сайте президента Украины, набрали более 25 000 подписей. Теперь обе петиции должен рассмотреть Владимир Зеленский.

Автор первой петиции, опубликованной 31 января 2023 года, призывает поднять военным в тылу военную доплату с 30 до 40 тысяч. В то же время тем, кто защищает Украину в горячих точках, предлагают увеличить доплату со 100 до 150 тысяч гривень.

Автором второй петиции стал народный депутат Алексей Гончаренко. Она появилась на сайте президента 24 марта 2023 года. Нардеп призывает вернуть военным доплаты в размере 30 тисяч гривень.

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"Сейчас 30 000 гривен доплаты оставили только военным, которые выполняют боевые задания. Минимальная заработная плата в ВСУ была повышена с 13 000 до 20 100 гривен. Но такое повышение не может компенсировать потери 30-тысячной доплаты. Кроме того, в армии негативно восприняли понижение выплат, ведь это подрывает доверие военных", – подчеркнул Гончаренко.

Он добавил, что финансирование военных на время войны является главным приоритетом страны.

Выплаты военным в Украине

С марта 2023 года в Украине изменили выплаты для военных. Теперь надбавку в 100 тысяч гривень будут выплачивать всем, кто выполняет боевые задачи на передовой. 30 тысяч будут получать те, кто работает на фронте, но не участвует в боях.

После того, как появилась эта новость, украинцы создали петицию о возвращении доплат в размере 30 тысяч гривень всем военным. На нее ответил президент Зеленский, поручив проработать этот вопрос премьер-министру Денису Шмыгалю.

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