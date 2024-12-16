ВСК ВРУ предлагает ввести ограничения для дистрибьюторов по закупке препаратов "в одни руки", а это ударит по производителям и аптекам, отмечает эксперт.

Предложения ВСК ВР Украины под руководством Юлии Тимошенко несут угрозу подрыва фармацевтического рынка Украины. К такому выводу приходит в своем блоге на "Украинских новостях" председатель общественного союза "Всеукраинский фармацевтический союз "ФАРМУКРАИНА" Татьяна Котляр.

В частности, в своей заметке она опирается на итоги совещания, которое состоялось в Минздраве 14 декабря и было посвящено рассмотрению изменений в законопроект №11493 от ВСК ВРУ под руководством Юлии Тимошенко и Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Татьяна Котляр отмечает, что на сегодня в Украине фармацевтический рынок состоит из трех элементов. Это - предприятия-производители, дистрибьюторские компании и сети аптек. При такой структуре рынка, дистрибьюторы выполняют функции приводных ремней. Они, с одной стороны, обеспечивают заводам полную загрузку, опираясь на объемы продаж предыдущего периода, а с другой - предоставляют аптекам препараты для пополнения ассортимента "под реализацию", то есть - осуществляют функции товарного кредитования. "Однако главное, что рынок стабильно работает, несмотря на вызовы военного времени, а потребитель имеет полный ассортимент, и к тому же - "в шаговой доступности", - отмечает специалист.

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По информации Котляр, ВСК ВРУ предлагает ввести ограничения для дистрибьюторов по закупке препаратов "в одни руки". Если это предложение будет принято, то одному дистрибьютору будет разрешено покупать только 20% одной номенклатурной позиции отечественного производителя, отталкиваясь от показателей чистого дохода за предыдущий календарный год. "Но такое ограничение в первую очередь ударит по производителям, которые вместо объемов предыдущего календарного года получат значительно меньшую часть. Во вторую очередь, это ударит по аптекам, которые смогут взять под реализацию только часть нужного ассортимента", - прогнозирует глава ОС "ФАРМУКРАИНА".

По оценкам Котляр, последствия будут следующими: меньше продаж - меньше производство, меньше рабочих мест, меньше налогов в бюджет. Меньший ассортимент в аптеках, меньшие доходы, закрытие аптек и мелких сетей. Меньше аптек - больше накладных расходов для потребителей, сокращение ассортимента - дефицит лекарств. А там где дефицит, там всегда черный рынок и рост цен. "Итак, получим результат, прямо противоположный тому, который задекларирован", - утверждает она.