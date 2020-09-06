Календарь событий: ужасы терактов 9/11, Шнобелевская премия, как появились «марафон» и «Дядя Сэм», первый в мире штраф пьяному водителю, история «Мисс Америки» и как Джордж Харрисон заплатил полмиллиона за плагиат

Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

7 сентября

Неделя начинается со Всемирного дня уничтожения военной игрушки. Эта дата отмечается с 1988 года по инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки. С идеей проведения всемирного дня, во время которого детям предлагается отказаться от военных игрушек, обменять их на другие (мягкие, конструкторы, настольные игры, автомобили, куклы и т.д.), эта организация выступила в 1987 году. В следующем году инициатива была услышана в разных странах и приобрела сторонников, которые с того момента ежегодно участвуют в проведении акций отказа от военных игрушек.

Еще в понедельник - Международный день чистого воздуха для голубого неба. В 2020 году он отмечается впервые. Памятная дата 7 сентября, установленная Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 2019 года, призвана обратить внимание всех стран мира на проблему загрязнения воздуха. Ученые подчеркивают, что до трети причин смертей человека от инсульта, хронических респираторных заболеваний, рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний обусловлены именно загрязненным состоянием атмосферы.

7 сентября в Украине - День военной разведки. Дата выбрана не случайно - в этот день в 1992 году указом президента был создан разведывательный орган стратегического уровня в составе Министерства обороны. Данное событие можно считать началом истории современной военной разведки независимой Украины. Поздравляем элиту армии с праздником!

Есть 7 сентября и памятные даты. Так, в 1630 году поселение Тримонтейн было переименовано в Бостон и провозглашено столицей Массачусетса.

В 1813 году впервые в СМИ появилось выражение «Дядя Сэм», его связали с правительством США. История следующая: в 1812-1814 годах молодое государство США вело войну с бывшей метрополией - Англией. В газете The Troy Post, издававшейся в городе Троя (штат Нью-Йорк), 7 сентября 1813 года вышла гневная статья со словами: «Неодобрительная кличка, заработанная нашим правительством, стала почти столь же общеупотребительной, как нарицательное имя Джона Буля для типичного британского буржуа, недалекого и самодовольного». Считается, что UncleSam – шутливая расшифровка аббревиатуры названия страны (USА), появилась благодаря некоему Сэмюэлю Уилсону по прозвищу Дядя Сэм: он напечатал ее на отправляемых в действующую армию бочонках с мясом, которым торговал в Трое. Уилсон маркировал бочки буквами U.S., имея в виду Соединенные Штаты, а солдаты говорили, что мясо прибыло от Дяди Сэма (UncleSam). Ассоциация закрепилась, и 15 сентября 1961 года на 87-м Конгрессе США была принята резолюция, прославлявшая Сэма Уилсона как прообраз Дяди Сэма. Канонический вид долговязого джентльмена с пышными бакенбардами, бородкой клинышком, в брюках в полоску, сюртуке и цилиндре со звездами и полосами на манер американского флага придал этому персонажу Томас Наст, автор эмблем Республиканской и Демократической партий США – слона и осла. В последнее время стали появляться более «модернизированные» изображения Дяди Сэма, в более современной одежде и с современной стрижкой. Но знаменитый цилиндр всегда остается непременным атрибутом. Образ Дяди Сэма получил особую известность во время первой мировой войны. Тогда Дядя был изображен на плакате, приглашающем добровольцев вступить в американскую армию и принять участие в войне на территории Европы. В городе Арлингтон (штат Массачусетс) даже установлен памятный монумент – «дядюшкино надгробие».

В 1860 году во время визита в Канаду принца Уэльского впервые в качестве официальной канадской эмблемы был использован кленовый лист.

7 сентября 1923 года считается датой создания Международной организации уголовной полиции – International criminal police organisation (ICPO) – Интерпол, хотя официально это название она получила в 1946 году. Первым президентом Интерпола был Иоганн Шобер. В 1930-х годах в рамках ICPО создаются специализированные отделы по борьбе с подделкой валюты, с мировой базой данных по преступникам. В 1935 году организация начала международное радиовещание. С 1938 года ее возглавлял австриец Отто Штейнхаль, затем его сменил Рейнхард Гейдрих, второе после Гиммлера лицо в немецкой полицейской иерархии. А в 1942 году ее главой стал Эрнст Кальтенбруннер. Из-за того, что к руководству организацией пришли нацисты, большинство стран перестали участвовать в ICPО. В 1946 году Бельгия взялась за возрождение организации. Новая штаб-квартира обосновалась в Париже. Прошли демократические выборы нового президента и Исполнительного Комитета. В 1997 году ООН и Интерпол подписали соглашение о сотрудничестве, а в 2005 году был принят первый совместный документ, посвященный «Аль-Каиде» и «Талибану». Сегодня Интерпол – международная межправительственная организация уголовной полиции – действует на основании Устава, принятого в 1956 году. Членами Интерпола являются свыше 190 государств, в том числе Украина. Конституция Интерпола строго запрещает организации вмешиваться в политические, военные, религиозные или расовые споры суверенных государств.

В 1976 году Джордж Харрисон был признан виновным в неумышленном плагиате. Суд решил, что его хит «MySweetLord» не является оригинальным произведением, а авторство мелодии, положенной в основу песни, принадлежит Рональду Мэку, который в 1963 году написал для женской вокальной группы TheChiffons песню «He’sSoFine». Харрисона оштрафовали на 587 тысяч долларов.

Неофициальные праздники, за наличие которых мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - Международный день распространения информации о болезни Дюшенна, День рассказывания историй о путешествиях.

Именины у Варфоломея, Тита, Владимира и Ивана.

8 сентября

Во вторник - Международный день грамотности, отмечаемый в системе Организации Объединенных Наций. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности», состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года. А дата празднования 8 сентября - день торжественного открытия этой конференции. Главная цель Дня - активизировать усилия международного сообщества по распространению грамотности как инструмента расширения прав и возможностей людей. На сегодня более 860 миллионов взрослых остаются неграмотными, а более 100 миллионов детей не ходят в школу. Бесчисленное множество детей, молодых людей и взрослых, охваченных школьными или другими образовательными программами, не соответствуют уровню, необходимому для того, чтобы их можно было считать грамотными в условиях сегодняшнего мира, который становится все более сложным.

Еще 8 сентября - Международный день солидарности журналистов, учрежденный в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе Международной организации журналистов. Основанием для выбора даты послужили трагические события. 8 сентября 1943 года в Германии был казнен чехословацкий журналист, писатель-антифашист Юлиус Фучик. Он стал известен всему миру своей книгой «Репортаж с петлей на шее», написанной им в застенках пражской тюрьмы. После его смерти книга была переведена на 70 языков мира, а с 1958 года день смерти Юлиуса Фучика стал отмечаться как Международный день солидарности журналистов.

В этот день 1504 году во Флоренции была установлена скульптура Давида - шедевр гениального Микеланджело.

В 1522 году было завершено первое кругосветное путешествие, начатое под руководством Фернана Магеллана. Из пяти кораблей назад вернулся лишь один - «Виктория» под командой баска Элькано, а из 265 человек, отправлявшихся в плавание, благополучно вернулись на родину только 18.

В 1636 году был основан Гарвардский университет, старейший из университетов Нового Света.

В 1791 году в парижском Лувре художники впервые выставили на обозрение свои картины.

В 1886 году был основан Йоханнесбург, ныне крупнейший город ЮАР. Изначально это было поселение золотоискателей. В огромном городском районе Соуэто, где когда-то жили Десмонд Туту и Нельсон Мандела, теперь открыт Дом-музей Манделы. Познакомиться с историей борьбы южноафриканцев с сегрегацией можно в Музее апартеида и в бывшем тюремном комплексе на холме Конституции.

В 1888 году был сыгран первый матч Английской футбольной лиги.

В 1906 году американский изобретатель Роберт Тернер презентовал возвратную каретку для пишущей машинки.

В 1921 году была коронована первая мисс Америки - Маргарет Горман. Первый конкурс «Мисс Америка» состоялся в Атлантик Сити. Но тогда он назывался иначе - «Прелесть Атлантик Сити». В качестве приза Горман получила золотую статуэтку русалки стоимостью 1500 долларов. В следующем году конкурс был переименован в «Мисс Америка», а Маргарет Горман получила этот титул задним числом. Первые конкурсы красоты в Атлантик Сити проводились в основном с целью привлечения туристов. Горман пыталась отстоять свой титул в 1922 и 1923 годах и, хотя ей не удалось этого сделать, она осталась всеобщей любимицей. Несколько лет спустя она вышла замуж за бизнесмена Виктора Кахилла и была счастлива в браке, супруг умер в 1957 году. Маргарет Горман прожила всю свою жизнь в Вашингтоне, стала своего рода светской львицей и покидала город только летом - когда уезжала путешествовать. Скончалась первая «Мисс Америка» 1 октября 1995 года, ей было 90 лет.

Неофициальные праздники - Международный день физиотерапии (День создания Международной конфедерации физиотерапии в 1951 году в Копенгагене), День посиделок на кухне.

Именины у Адриана, Георгия, Виктора, Марии, Дмитрия, Петра и Романа.

9 сентября

В среду – Международный день красоты, учрежденный по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии (CIDESCO). Комитет считается главной международной Ассоциацией терапии красоты в мире, основан в Брюсселе в 1946 году и с тех пор формируется тысячами врачей по всему миру, благодаря работе 33 отделений во многих странах. Сам праздник отмечается с 1995 года. Традиционно во многих городах и странах 9 сентября проводятся конкурсы красоты. Первый в истории конкурс красоты прошел в Бельгии в сентябре 1888 года, а первый конкурс «Мисс Мира» состоялся в Лондоне в апреле 1951 года.

В Украине 9 сентября - День тестировщика и День дизайнера-графика. Праздники – неофициальные, но зато значимо профессиональные. Поздравляем с этими датами!

В этот день 1776 году Континентальный конгресс утвердил новое название Америки – «Соединенные Штаты Америки» (вместо названия «Объединенные колонии Америки», принятого конгрессом 7 июня 1775 года). В 1770-е годы конфликт Англии со своими колониями на восточном побережье Атлантики перешел в активную фазу. К весне 1776 года большинство американских колоний высказалось за независимость от метрополии. В связи с этим была образована комиссия для подготовки Декларации Независимости, а в июле 1776 года она была принята на Континентальном конгрессе. Декларация провозгласила образование 13 суверенных государств на Атлантическом побережье Северной Америки. Первоначально это были самостоятельные, необъединенные в федеративный союз штаты – Нью-Хемпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Делавэр, Мериленд, Виргиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания. В Декларации Независимости впервые было использовано название «Соединенные Штаты». Считается, что оно было предложено Томасом Пейном, общественным и политическим деятелем США и Великобритании. Именно такая форма и более краткая – «Штаты» – употреблялись в протоколах Континентального конгресса. Аббревиатура «U.S.» встречается в документах Джорджа Вашингтона в 1791 году, а аббревиатура «U.S.A.» впервые появилась в 1795 году. Но еще в течение двух лет после провозглашения независимости официально употреблялось название «Соединенные Штаты Северной Америки», слово «Северной» было исключено из названия решением Континентального конгресса в 1778 году. Континентальный конгресс, прошедший в 1777 году в Филадельфии, принял резолюцию, устанавливающую вид американского флага, на котором было 13 белых и красных полос, а также 13 звезд – по количеству первых объединившихся колоний. В последствии было решено навсегда оставить число полос неизменным, а в честь каждого нового штата добавлять еще одну звезду, которых сейчас уже 50.

В 1886 году в столице Швейцарии Берне была подписана Конвенция об охране литературных и художественных произведений - первое международное соглашение в области авторского права.

В 1893 году в Германии был создан футбольный клуб «Штутгарт».

В 1911 году в Англии начала действовать авиапочта.

В 1956 году легендарный певец Элвис Пресли впервые появился на национальном телевидении США.

В 1969 году в Канаде вступил в действие «Языковой Акт», провозглашавший английский и французский языки официальными на всей территории страны.

В 2001 году в 01:46:40 по Гринвичу часы отсчитали миллиардную секунду эры UNIX, которая началась в полночь 1 января 1970 года - именно с этого момента Unix-системы отсчитывают «внутреннее» время.

9 сентября 1947 года ученые Гарвардского университета, тестировавшие вычислительную машину Mark II Aiken Relay Calculator, нашли в ней мотылька, застрявшего между контактами электромеханического реле, и ученая Грейс Хоппер произнесла слово «bug» («жук»), ставшее позднее термином, обозначающим компьютерную ошибку. Извлеченное насекомое было вклеено в технический дневник с сопроводительной надписью: «Firstactualcaseofbugbeingfound» («первый случай в практике, когда был обнаружен жучок»). Этот забавный факт положил начало использованию слова «баг» в значении «ошибка». В итоге, процесс выявления и устранения причин сбоя в работе компьютера получил название debugging (дебаггинг, «отладка», дословно: избавление от жуков). А само название профессии тестировщик возникло от английского слова test, то есть испытание. С учетом истории, 9 сентября отмечается Международный день тестировщика.

Неофициальные праздники - Международный день судоку, День дизайнера-графика, День распространения информации о фетальном алкогольном синдроме.

Именины у Анфисы, Пимена, Саввы, Владимира, Михаила, Александра, Дмитрия, Ивана и Степана.

10 сентября

В четверг - Всемирный день предотвращения самоубийств, учрежденный по инициативе Всемирной организации здравоохранения при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (International Association for Suicide Prevention). Современные ритмы жизни, точнее ее субъективные факторы, приводят к тому, что в определенный момент человек решается на преступление - преступление против собственной жизни. По данным ВОЗ, общее количество смертей от суицида сейчас приближается к миллиону в год. Тенденции таковы, что к 2025 году число самоубийств возрастет в полтора раза. По статистике, в результате самоубийств в мире умирает столько же людей, сколько в результате войн и насильственных убийств, вместе взятых. По распространенности случаев суицида лидируют развитые страны. Первенство принадлежит Восточной Европе. В Японии ежегодно кончают жизнь самоубийством примерно 30 тысяч человек. Наименьшие же показатели - в Латинской Америке и исламских странах. Относительно Африки статистические данные практически отсутствуют.

В этот день в 1509 году в Стамбуле в 10 часов утра произошло землетрясение, известное как Малый Судный день, в ходе которого погибли порядка 10 000 человек. Землетрясение нанесло серьезнейший урон столице Османской империи.

В 1756 году король Португалии из династии БрагансаЖозе I подписал указ об основании первого в мире разграниченного региона для производства вина (Портвейна). Таким образом была основана королевская компания Companhia Geral Da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. Ныне этот регион внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 1835 году была открыта первая железная дорога в Германии - между Нюрнбергом и Фюртом протяженностью 10 км.

В 1894 году в Лондоне впервые был оштрафован водитель за вождение автомобиля в пьяном виде - таксист Джордж Смит. Не справившись с управлением, он въехал точно в двери дома. Штраф составил 1 фунт стерлингов.

В 1977 году тунисский иммигрант Хамида Джандуби, осужденный как убийца, стал последним казненным на гильотине преступником во Франции. Через четыре года гильотина как орудие смертной казни была запрещена.

В 1981 году знаменитая картина «Герника» Пабло Пикассо вернулась в Испанию и была помещена в мадридский музей Прадо. В завещании великого художника, скончавшегося в 1973 году, было указано, что возвращение возможно лишь при условии падения фашизма и восстановления демократии в стране.

10 сентября 1984 года британский генетик Алек Джеффриз обнаружил, что ДНК каждого человека неповторимо и уникально – как уникальны отпечатки пальцев. Ученый рассматривал рентгеновские снимки ДНК и вдруг увидел, что цепочки отличаются. Джеффриз назвал их «генетическими отпечатками». Так зародилась «генетическая дактилоскопия». С помощью «генетических отпечатков» можно установить родство, доказать причастность к преступлению или наоборот – помочь выйти на свободу людям, попавшим за решетку из-за судебной ошибки, и таких примеров уже достаточно много. Первой областью практического применения этого открытия стала криминалистика. К традиционной дактилоскопии – определению личности человека по отпечатку пальца добавилась генетическая дактилоскопия – определение личности по волосу, по слюне на фильтре от сигареты, или частице кожи, или капельке крови. Ведь в любом биоматериале человека есть ДНК. И как установил ученый, она у каждого из нас уникальна. Сегодня ДНК-дактилоскопию можно проводить везде, даже в портативных лабораториях, и десятки предприятий в мире выпускают оборудование для геномной идентификации личности.

В 1988 году в этот день в Одессе стартовал первый конкурс комедийных фильмов «Золотой Дюк».

Неофициальный праздник - День вручения разноцветных букетов.

Именины у Анны, Моисея, Афанасия, Дениса, Григория, Ивана, Павла, Анатолия, Вениамина, Кассиана, Арсения, Игнатия, Сергея и Николая.

11 сентября

В этот день свой день рождения отмечает Всемирный фонд дикой природы (WWF). На сегодня это - крупнейшая в мире неправительственная международная природоохранная организация, усилия которой направлены на решение самых актуальных природоохранных проблем во всех уголках мира. Фонд объединяет 28 национальных организаций и ассоциированных членов, а также около 5 миллионов индивидуальных членов. Фонд был создан в 1961 году в небольшом швейцарском городке Морге, где находится штаб Международного союза охраны природы. Интересно, что даже сами основатели WWF – Люк Хоффман, Питер Скотт и Гай Монфор – не догадывались, во что выльется их затея. В 1962 году фонд реализовал свою первую масштабную акцию – его представители обратились ко всем странам с призывом подписать Всемирную хартию по охране диких животных. Признание и финансовую независимость WWF получил спустя 10 лет. В 1971 году принц Голландии Бернард, президент фонда, лично обратился к тысяче самых влиятельных людей мира с просьбой поддержать WWF и отдать в управление фондом по 10 тысяч долларов. В результате удалось собрать 10 миллионов долларов. Эта сумма стала финансовой основой фонда. Сама же организация по числу участников (тысяча приглашенных плюс принц Бернард) стали называть «Трест 1001». На сегодняшний день Всемирный фонд дикой природы занимается охраной отдельных биологических видов, почв, ландшафтов, воды и воздуха. За время своего существования он реализовал более 2 тысяч проектов. Средства на осуществление программ фонда все также поступают в виде благотворительных пожертвований от частных лиц, правительств разных стран, международных агентств и компаний.

В 1609 году английский мореплаватель Генри Гудзон открыл остров Манхэттен.

В 1847 году 300 человек погибли в результате урагана, обрушившегося на Ньюфаундленд.

В 1888 году на открытии промышленной выставки в Торонто была произведена первая в мире запись человеческого голоса.

В 1927 году произошло землетрясение на Южном берегу Крыма, приведшее к множественным разрушениям от Севастополя до Феодосии. Именно это землетрясение попало в сюжет романа «Двенадцать стульев».

В 1993 году в Киеве был открыт памятный знак жертвам голодомора.

В 2001 году четыре группы террористов-смертников, общим количеством 19 человек, захватили четыре пассажирских авиалайнера, принадлежавших двум большим авиаперевозчикам США. Все самолеты вылетели из аэропортов в северо-восточной части Соединенных Штатов и направлялись в Калифорнию. Каждая группа похитителей имела, как минимум, одного члена, прошедшего начальную летную подготовку. Террористы, захватив самолеты рейса 11 American Airlines и рейса 175 авиакомпании United Airlines, направили оба лайнера в северную и южную башни комплекса Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Первый боинг American Airlines, летевший из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в небоскреб «Северная башня» в 8.46 по местному времени. На борту находился 81 пассажир, среди которых пятеро террористов. Удар самолета пришелся между 93-м и 99-м этажами, погибли сотни людей, топливо самолета подняло температуру пламени в здании до тысячи градусов. Около тысячи человек оказались в ловушке между 100-м и 107-м этажами. В 10.29 горящая «Северная башня» упала. Второй самолет боинг United Airlines, который также летел из Бостона в Лос-Анджелес, террористы направили в «Южную башню» на уровне между 77-м и 81-м этажами за 17 минут после первой атаки - в 9.03. На борту самолета было 56 пассажиров, из них - пять террористов. В 9.59 горящее здание второй башни рухнуло. Третий самолет угонщики направили в здание Пентагона, расположенное неподалеку от Вашингтона, столкновение произошло в 9:37 по местному времени. Погибли 184 человека - 59 пассажиров (из них - пятеро террористов) и 125 военнослужащих и гражданских лиц, находившихся внутри здания. Пассажиры и команда четвертого авиалайнера, узнав о судьбе других самолетов, атаковали похитителей и довели самолет до катастрофы в безлюдном поле близ городка Шанксвилл, штат Пенсильвания. На борту было 37 пассажиров, среди которых четверо террористов. В результате ужасного нападения погибли 2997 человек, более 6000 получили ранения. Кроме того, погиб 341 пожарный и 2 парамедика Нью-Йоркского пожарного департамента, 60 полицейских и 8 сотрудников скорой помощи. Теракт стал крупнейшим в истории по количеству жертв, инфраструктура США понесла убытки на сумму не менее 10 млрд долларов. Среди жертв теракта были также 12 человек украинского происхождения. Все имена погибших выписаны на знаменах гордости и скорби, которые выставлены на Нижнем Манхэттене, в районе, принявшем на себя самый кровавый в мировой истории теракт. Как символ несокрушимости на месте «Башен Близнецов» построен новый небоскреб – «Башня свободы». Высотой в 541 метр сооружение стало самым высоким в стране. Его строили 8 лет и открыли в 2014-м. Вместе с башней в память о погибших здесь построили мемориал и музей.

В 2015 году 11 сентября башенный кран упал на мечеть Аль-Харам в Мекке и задавил насмерть 107 человек.

Неофициальные праздники - Праздник ласкового обращения и День ожидания необъяснимого.

Именины у Ивана и Яна.

12 сентября

В субботу - День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций. Термин «сотрудничество Юг-Юг» относится к обмену знаниями, технологиями и ресурсами между странами глобального Юга, то есть развивающимися странами Африки, Латинской Америки и Азии. Сотрудничество Юг-Юг открывает перед развивающимися странами и странами с переходной экономикой реальные возможности для поступательного экономического роста и устойчивого развития. Дата выбрана неслучайно: в этот день в 1978 году в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, делегации 138 государств приняли План действий по развитию и осуществлению технического сотрудничества между развивающимися странами.

Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября в мире отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Инициаторами его проведения выступили национальные организации – члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Еще 12 сентября отмечается «творческий» праздник – Международный день вязания крючком. В этот день традиционно проводятся различные мероприятия, на которых можно продемонстрировать свое умение и результаты творчества. Чаще всего этот замечательный праздник отмечается проведением флешмобов, мастер-классов, демонстрационных показов, выставок, а также просто обменом фотографиями через социальные сети. Впервые же о Международном дне вязания крючком заговорили в интернете в 2007 году, благодаря инициативе американского блогера, увлекавшегося изготовлением крючков для вязания. То ли в шутку, то ли всерьез, но он заявил в своем блоге о проведении международного праздника, посвященного вязанию крючком. Идея, благодаря популярности техники вязания, была моментально поддержана.

В Украине 12 сентября - День физической культуры и спорта и День украинского кино. Они, согласно соответствующим указам президентов, отмечаются во вторую субботу сентября. Поздравляем всех причастных к этим датам!

Еще 12 сентября традиционно мир чествует лауреатов Шнобелевской премии. Эту премию еще называют Игнобелевской (с анг. «постыдная», «позорная») и Антинобелевской. Она была учреждена в 1991 году. Ее идейным вдохновителем стал юмористический журнал «Анналы невероятных исследований» во главе со своим создателем Марком Абрахамсом. Ежегодно обладателями этой премии становятся десять человек – «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься». То есть, премией награждают за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям. Правда, первоначальная формулировка звучала несколько иначе: «за достижения, которые невозможно воспроизвести – или нет смысла это делать». За исключением трех премий, присужденных в первый год, Шнобелевская премия вручается за реальные труды. Кандидатов на соискание премии может выдвигать любой желающий, допускается и самовыдвижение. Первые церемонии вручения проходили в Массачусетском технологическом институте, позднее действо переместилось в Гарвард. Вручение Шнобелевской премии уже обросло своими забавными традициями. Так, награду «шнобелевским» лауреатам вручают их «нобелевские» коллеги, надевающие по этому случаю бутафорские очки, накладные носы и фески (красные шерстяные колпаки с шелковой витой кистью). До 2006 года во время церемонии вручения по лекционному залу вместимостью более тысячи человек летали бумажные самолетики. Позднее их запретили – из соображений пожарной безопасности. Оригинальна и сама награда: в дополнение к сертификату, удостоверяющему получение премии и подписанному тремя лауреатами Нобелевской премии, победителям вручают медали из фольги либо клацающие челюсти на подставке. Время выступления лауреатов ограничено 60 секундами. Тех, кто говорит дольше, останавливает маленькая мисс СвитиПу – девочка, которая капризным голосом восклицает: «Пожалуйста, прекратите, мне скучно!». В разные годы премии удостаивались следующие труды: исследование, показавшее, что присутствие людей сексуально возбуждает страусов; вывод о том, что черные дыры по своим параметрам подходят для расположения ада; работа, посвященная исследованию вопроса, будет ли инфицирована еда, упавшая на пол и пролежавшая там менее пяти секунд.

В этот день в 490 году до н. э. греческий воин Фидиппид пробежал от города Марафон до Афин, принес весть о победе греков над персами - «Ликуйте! Мы победили» и умер. Когда в 1896 году в Афинах проходили первые современные Олимпийские игры, в его честь был устроен забег между Марафоном и Афинами. С тех пор «марафон» стал классической дистанцией, и соревнования по нему стали одним из самых популярных видов легкой атлетики.

В 1504 году Христофор Колумб в ходе четвертого, последнего, мореплавания отправился из Америки в Испанию.

В 1624 году первая в мире субмарина прошла испытания в Лондоне.

В 1890 году англичанами был основан город Солсбери - ныне Хараре, столица Зимбабве.

В 1898 году был открыт Киевский политехнический институт.

В 1923 году в Женеве была подписана конвенция о пресечении обращения порноизданий и торговли ими.

В 2008 году в Харькове состоялся первый и на тот момент единственный концерт группы Queen в Украине. Этим бесплатным концертом группа начала свой Европейский тур в поддержку акции борьбы со СПИДом.

Неофициальные праздники - День кислого пива, День семейного общения, День заглядывания в окна, День осознанности.

Именины у Александра, Ивана, Павла, Даниила, Арсения, Саввы, Ефрема, Макария, Григория, Евгении, Елизаветы, Максима, Степана и Петра.

13 сентября

Во второе воскресенье сентября наша планета отмечает Всемирный день журавля. Предки этих красивых птиц появились еще во времена динозавров, около 40–60 миллионов лет назад. Исторической родиной журавлей считается Северная Америка, откуда они мигрировали сначала в Азию, а оттуда в Африку и Австралию. В настоящий момент популяция журавлей широко распространена во всем мире, исключение составляют лишь Антарктида и Южная Америка. Главные места зимовок журавлей – Иран и запад Индии. Всего насчитывается около 15 видов журавлей, некоторые виды занесены в Красную книгу. Впервые День журавля отметили в 2002 году в США. Ратуя за спасение исчезающего вида американского журавля, ученые-экологи подкладывали его яйца в гнезда журавлей других видов, которые отправлялись на гнездование в безопасные места. День, когда на гнездование отправился целый выводок спасенных птиц, был объявлен новым экологическим праздником, а журавль стал символом организаций, охраняющих природу. Празднование Всемирного дня журавля совпадает по времени с ежегодными учетами журавлей, которые проводятся в предотлетный период. Сам праздник в разных странах сопровождается фестивалями, акциями, конкурсами и фотовыставками, посвященными журавлям, а также экскурсиями на места осенних скоплений птиц, где принять участие в их подсчете могут все желающие.

В Украине - День танкистов и День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. Поздравляем с этими значимыми датами!

В этот день в 1902 году в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы его отпечатки пальцев с места преступления.

В 1922 году был зафиксирован мировой рекорд максимальной температуры воздуха у поверхности Земли. В Эль-Азизии (на территории нынешней Ливии) столбик термометра в тени поднялся до отметки +57,7 °C.

13 сентября 1929 года на заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете английский ученый Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие – пенициллин. Доклад Флеминга «Культура пенициллина» особого интереса у слушателей не вызвал. Даже после опубликования статья открытие не было интересно медикам. А все потому, что пенициллин оказался очень нестойким веществом. Он разрушался даже при кратковременном хранении. История пенициллина началась еще в 19 веке. В 1896 году итальянский врач Б.Гозио вывел первый в мире антибиотик, скорее всего, пенициллин, однако он не получил практического применения и был забыт. В 1913 году американские ученые У.Альсберг и О.Блек получили из гриба вида Penicillium пенициллиновую кислоту, обладающую противомикробными свойствами. Но война прервала их исследования. В 1928 году английский ученый бактериолог Александр Флеминг провел обычный опыт исследования защиты организма человека от инфекционных заболеваний. В результате совершенно случайно он вывел, что обычная плесень синтезирует вещество, уничтожающее возбудители инфекции, и обнаружил молекулу, которую назвал пенициллином. В 1930-х годах ученые пытались улучшить эффективность пенициллина, но только в 1938 году ученые Оксфордского университета ГовардФлори и Эрнст Чейн выделили чистую форму пенициллина. Из-за больших потребностей в лекарственных средствах в период Второй мировой войны уже в 1943 году началось производство этого антибиотика в больших масштабах. А в 1945 году Флеминг, Флори и Чейн получили Нобелевскую премию за свое открытие.

В 1958 году в Индийском океане, в территориальных водах султаната Оман, столкнулись на полном ходу два танкера с грузом сырой нефти - французский «ФернайЖильбер» и либерийский «Мелика». После сильного удара и последовавших за ним взрывов и пожара оба корабля затонули. Трагедия привела к гибели 21 человека.

13 сентября - День рождения бионики. Бионика (от греч. biōn – элемент жизни) – наука, граничащая между биологией и техникой, решающая инженерные задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности организмов. Бионика тесно связана с биологией, физикой, химией, кибернетикой и инженерными науками – электроникой, навигацией, связью, морским делом и др. Прародителем бионики считают Леонардо да Винчи, которому принадлежит идея применения знаний о живой природе для решения инженерных задач. Его чертежи и схемы летательных аппаратов были основаны на строении крыла птицы. В наше время, по чертежам да Винчи неоднократно осуществляли моделирование орнитоптера. Дата праздника неслучайная: 13 сентября 1960 года в американском городе Дайтоне состоялся первый симпозиум по бионике, который официально закрепил появление новой науки. Ученые избрали своей эмблемой скальпель и паяльник, соединенные знаком интеграла, а девизом – «Живые прототипы – ключ к новой технике».

В 1965 году в США вышел сингл «Yesterday» группы «Битлз».

Неофициальные праздники - Международный день шоколада, День программиста, День осенних пирогов, День позитивного мышления, День рождения пенициллина и Международный день памяти жертв фашизма.

Именины у Геннадия, Дмитрия, Владимира, Михаила и Александра.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная