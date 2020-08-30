Календарь событий: Зал славы рок-н-ролла, трагедия семьи Нобеля, казусы перехода Швеции на правостороннее движение, истории «Кодека» и бюстгальтера, Великий лондонский пожар и теракт на мюнхенской Олимпиаде

Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

31 августа

Неделя начинается с международного праздника – Дня блога. Его придумали в 2005 году, тогда активные пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog цифры - 3108. Поэтому и датой праздника установили 31 августа. Инициаторы Дня блога призывают посвятить его знакомству с друзьями из разных стран и с разными интересами. Для этого предлагается написать короткие рецензии о пяти разных блогах и 31 августа опубликовать со ссылками на авторские страницы. Блогеры восприняли идею с энтузиазмом. Когда впервые 31 августа объявили праздником, в индексе Google появилось сразу 30 тысяч новых страниц. А в 2007 году в связи с этой датой стартовал конкурс лучших блогов Best of Blogs. Сейчас в мире насчитывается 75 миллионов блогов. Фактически блоги представляют собой социальную сеть. Кстати, существует и Международный день блогера, который с 2004 года отмечают 14 июня.

Есть в понедельник и значимые памятные даты. Так, 31 августа в 1873 году в Канаде было сформировано первое подразделение королевской полиции.

В 1951 году в Дюссельдорфе поступила в продажу первая долгоиграющая грампластинка со скоростью вращения 33 1/3 оборота в минуту.

В 1955 году на выставке в Чикаго инженер General Motors Уильям Кобб продемонстрировал свое творение – автомобиль с солнечными батареями. Это был прорыв, «зеленые» мечтали, что вскоре все будут ездить на экологически чистых машинах. К сожалению, до сих пор подобные автомобили не получили массового распространения из-за слишком низкого КПД.

В 1993 году калифорнийская компания «Литтон Индастриз», крупный производитель техники оборонного назначения и вооружений, выиграла рекордную сумму в судебных процессах по делам о патентах - она получила 1,2 млрд долларов от компании «Ханивелл» за использование ею авиационных навигационных систем.

31 августа 1995 года в Кливленде открылись Музей и Зал славы рок-н-ролла. Кливленд обосновал свои претензии называться родиной рок-н-ролла открытием радио «WMMS» и тем, что там работал DJАлан Фрид, придумавший термин «rock 'n' roll» в начале 1950-х. Экспозиция Музея рок-н-ролла посвящена наиболее известным и влиятельным деятелям эпохи рок-н-ролла: исполнителям, продюсерам и другим личностям, оказавшим значительное влияние на музыкальную индустрию. Здание музея было построено по проекту архитектора Бэй Юймина – автора Пирамиды Лувра в Париже, Библиотеки имени Джона Кеннеди в Бостоне, Мирового торгового центра в Балтиморе, Фаунтейн-плейс в Далласе, Банка OCBC в Сингапуре и других зданий. На первом заседании организационного комитета была названа первая десятка членов Зала славы рок-н-ролла. Ими были объявлены Чак Берри, Джеймс Браун, Рэй Чарльз, Фэтс Домино, братья Эверли, Джерри Ли Льюис, Литтл Ричард, а также покойные Сэм Кук, Бадди Холли и Элвис Пресли. Новые члены зала объявляются ежегодно. На церемонии «введения в зал» они, как правило, дают концерт. Членами зала являются не только рокеры. Среди них много признанных мастеров ритм-энд-блюза, в том числе Эл Грин и Марвин Гэй, а также некоторые рэперы, к примеру, Грэндмастер Флэш.

В 1997 году компания «The Microsoft Network» транслировала концерт «U2» из Дублина. Пользователи имели возможность менять ракурс камер.

В 1997 году Американец Дэвид Минан прошел, танцуя чечетку, 45,45 км за 7 часов, установив тем самым мировой рекорд. Он передвигался по улицам городка Ред-Бэнк, что в штате Нью-Джерси. Несмотря на то, что расстояние кажется относительно небольшим, его покорение потребовало от Дэвида нескольких лет постоянных тренировок, так как столь продолжительный непрерывный танец требует невероятной концентрации и выносливости.

Еще в этот день в 1997 году в автомобильной катастрофе в Париже погибла принцесса Уэльская - Диана. Автомобиль, в котором Леди Ди и Доди аль-Файед - сын египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, пытались уйти от преследования папарацци, на огромной скорости въехал в тоннель перед мостом Альма на набережной Сены и врезался в опору. Доди погиб мгновенно, а Диана около часа умирала в обломках искореженного металла под вспышками камер прибывших к месту трагедии журналистов. Память о ней живет до сих пор в сердцах миллионов, которые любили и уважали принцессу Диану, – икону стиля, любящую мать двоих детей и великую женщину, которую изменила представление о королевской аристократии навсегда.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День борьбы с провалами в памяти, День шепота травы и Международный день осведомленности о передозировке.

Именины у Дениса, Ивана, Евгения, Михаила, Иллариона и Георгия.

1 сентября

В Украине 1 сентября стартует новый учебный год. Это - традиционно праздник для учеников, студентов и учителей, а также родителей. И, несмотря на то, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в обучение, мы поздравляем всех с этим замечательным днем и желаем, чтобы в жизни всегда было место знаниям, мудрости, которые помогают справляться со всеми неурядицами!

В 1712 году 1 сентября миссионер Франсуа Ксавье д’Антреколь, находясь в Китае, отправил во Францию письмо, в котором подробно расписал секрет изготовления китайского фарфора. Так Европа получила технологию его производства.

В 1858 году первый трансатлантический телеграфный кабель вышел из строя после менее чем месячной эксплуатации.

В 1864 году был произведен первый пульмановский спальный вагон.

В 1864 году астроном Ричард Каррингтон обнаружил солнечные протуберанцы.

В 1887 году Эмиль Берлинер получил патент за изобретение граммофонной пластинки.

В 1897 году в Бостоне открылось метро.

В 1902 году во Франции на экраны вышел первый в мире научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну» по мотивам произведения Жюля Верна режиссера Жоржа Мельеса. Этот фильм длительностью 21 минуту стал одним из самых знаменитых работ режиссера. На страницах энциклопедий, посвященных истории кинематографа, всегда можно увидеть имя Жоржа Мельеса – мага и фокусника, актера и режиссера, изобретателя и первооткрывателя. Ему обязаны своим появлением жанры кинофантастики и ужасов; он снимал документальные фильмы и волшебные сказки, сюрреалистические феерии и приключенческие ленты, которые не утратили своего обаяния по сей день. Познакомившись с изобретением братьев Люмьер, Жорж Мельес немедленно начал его обогащать, придумывая всевозможные постановочные трюки. В частности, он является автором знаменитой в свое время миниатюры, в которой в одном кадре у человека голова была, а в другом – отсутствовала. Возникало ощущение, что голову человеку отрубают буквально на глазах у зрителя. Это производило шокирующее впечатление, и современники прозвали Мельеса, увлекавшегося, помимо всего прочего, разного рода оккультизмами и мистификациями, Мефистофельесом, скомбинировав имя режиссера и имя известного мифологического персонажа. Широкое признание пришло к Мельесу в 1928 году. Его вклад в кино был наконец оценен, Чарли Чаплин назвал его «алхимиком света». В 1931 году Мельес получил орден Почетного Легиона. Режиссер закончил свои дни в пансионе для престарелых актеров, до конца жизни надеясь вновь вернуться к творчеству.

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война – Германия напала на Польшу.

В 1951 году в Лондоне открылся первый в Европе супермаркет.

В 1964 году в Киеве был открыт первый в Украине широкоформатный кинотеатр.

В 1985 году в этот день американо-французская экспедиция обнаружила место залегания лайнера «Титаник» - в 325 милях западнее канадского острова Ньюфаундленд, в северной части Атлантического океана на глубине 3750 метров. С тех пор было поднято около 5 тысяч артефактов, обнаруженных среди обломков «Титаника». У останков корабля побывало множество подводных лодок, субмарины доставляли туда туристов. Крупнейшая морская катастрофа 20 века произошла 15 апреля 1912 года в Атлантике, по пути из Саутгемптона (Великобритания) в Нью-Йорк (США). Во время своего первого рейса крупнейший в мире на момент постройки пассажирский лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом и через 2 часа 40 минут затонул. На борту находилось более 2200 человек. На воду удалось спустить 15 шлюпок и 2 плота. Погибли, по разным данным, от 1400 до 1517 человек, спаслись около 700. «Титаник» – британский пароход компании «Уайт Стар Лайн» поражал своими размерами и архитектурным совершенством; газеты сообщали, что длина лайнера равна длине трех городских кварталов, высота двигателя – высоте трехэтажного дома, что якорь для «Титаника» по улицам Белфаста тащила упряжка из 20 самых сильных лошадей. Компания «Уайт Стар» обещала пассажирам полную безопасность, называя корабль, не иначе как, «непотопляемый»… В мае 2006 года в возрасте 99 лет умерла последняя американка-очевидец, выжившая при крушении «Титаника». Шведка по происхождению Лиллиан Гертруд Асплунд, которой во время катастрофы было 5 лет, спаслась с матерью и братом в шлюпке. Асплунд была последней, кто помнил о том, как произошла трагедия, однако она избегала публичности и редко говорила об этом событии. Последняя из пассажиров – Милвина Дин, которой на момент гибели лайнера было 2,5 месяца, – скончалась 31 мая 2009 года. О печально известном пароходе написаны десятки книг, сотни статей и очерков, о катастрофе лайнера сняты кинофильмы.

В 2001 году в Украине вступил в силу новый Уголовный кодекс, в котором высшая мера наказания была заменена пожизненным заключением.

Неофициальный праздник - День рождения осени.

Именины у Андрея, Тимофея, Николая, Агапия и Феклы.

2 сентября

В Украине 2 сентября отмечается сравнительно молодой профессиональный праздник - День нотариата. Предложение об учреждении этой даты в 2007 году выдвинула Украинская нотариальная палата. Вопрос рассматривался не спеша, наконец, в 2009 году Министерство юстиции решило поддержать эту инициативу. Окончательное решение 22 февраля 2010 года принял президент Виктор Ющенко, подписав соответствующий указ. Более пяти тысяч человек составляют корпус нотариусов Украины. Они удостоверяют разнообразные сделки, придают юридическую силу самым различным документам. Эти действия требуют предельной внимательности, точного следования букве закона. Учреждение профессионального праздника нотариусов - это признание добросовестного выполнения ими своих очень важных обязанностей. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Что касается исторических дат, то в этот день в 1794 году началось строительство Одессы.

В 1889 году был открыт морской порт в Мариуполе.

В 1922 году на заводах Генри Форда появилось предупреждение - любого, от кого будет нести запахом пива, вина или более крепких напитков, ждет немедленное увольнение с работы.

В 1939 году, на следующий день после начала Второй мировой войны, нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн по просьбе группы европейских эмигрантов-физиков, в числе которых были и Лео Сциллард, и Эдвард Теллер, подписал письмо на имя президента США Франклина Рузвельта, в котором содержалось предложение начать работы по созданию ядерного оружия. В послании физиков содержалась информация о том, что на базе специальной переработки урана можно получить новый источник энергии, который мог быть использованным для создания исключительно мощных бомб нового типа. Авторы письма, встревоженные наличием аналогичных проектов, разрабатывавшихся в только что развязавшей войну нацистской Германии, призвали американское правительство использовать весь научный и военно-промышленный потенциал США, чтобы опередить гитлеровцев в создании нового оружия колоссальной разрушительной силы. Письмо попало к Рузвельту 11 октября 1939 года. Ответом стала его известная фраза: «Это требует действий!». В результате был создан «Урановый комитет» и выделено 6000 долларов на первые эксперименты. Практическая реализация проекта, получившего кодовое название «Манхэттенский», началась 6 декабря 1941 года, за день до нападения германского союзника Японии на Перл-Харбор и вступления США во Вторую мировую войну.

2 сентября 1945 года Актом капитуляции Японии, который был подписан на борту американского линкора «Миссури», закончилась Вторая мировая война. Она началась 1 сентября 1939 года нападением нацистской Германии на Польшу. Война охватила территории 40 государств трех континентов: Европы, Азии, Африки, а также все четыре океана - Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, превысила 1,7 млрд человек.

В 1958 году впервые вышло в эфир телевидение Китая.

2 сентября 1969 года - один из «дней рождения Интернета». В лаборатории Калифорнийского университета состоялась первая успешная передача данных между соседними компьютерами.

В 1996 году в этот день в Украине была введена в обращение новая нацвалюта - гривня. Тогда официальный курс гривни по отношению к доллару составлял 1,76 гривни за доллар.

Неофициальные праздники - День свободного ветра в крыльях и Всемирный день кокоса.

Именины у Самуила, Севира, Максима, Ивана, Александра, Владимира, Тимофея, Николая, Виктора, Степана, Федора и Льва.

3 сентября

Четверг «отдыхает» от официальных международных праздников, но он богат значимыми историческими датами. К примеру, в этот день в 301 году было основано Сан-Марино - старейшее на сегодня государство Европы.

В 1609 году английский мореплаватель Генри Хадсон открыл Нью-Йоркскую гавань.

В 1739 году был основан город Шостка, что в Сумской области.

В 1812 году в Англии на первом в мире консервном заводе была выпущена первая банка консервов.

В 1838 году в Киеве был открыт Институт благородных девиц.

В 1864 году в этот день взрывом была сметена стокгольмская лаборатория Альфреда Нобеля, где он вместе с отцом проводил опыты с нитроглицерином. Погибли 5 помощников и младший брат Альфреда - Эмиль. Отца от горя разбил удар. Но Альфред свои опыты не прекратил, и через три года получил патент на изготовление динамита.

В 1914 году первый патент на изобретение бюстгальтера под названием Caresse Crosby был выдан американке Мэри Фелпс Якоб. Отказавшись от жесткого корсета, она начала использовать конструкцию из двух платков и ленты. Все женщины в это время носили корсеты, и поначалу «бесспинный лифчик» успеха не имел. Но предприимчивый муж изобретательницы, служивший в корсетной фирме, предложил своим хозяевам новинку, и те оказались провидцами, приобретя у Мэри патент за 1500 долларов. Это были приличные по тем временам деньги – за 260 долларов тогда можно было купить автомобиль. В 1920-е годы бюстгальтер все еще по старинке называли мягким корсетом. Обычно его шили из корсетных тканей – мадаполама, дамаста, атласа. В 1930-е годы эмигрантка из России Ида Розенталь основала в Соединенных Штатах вместе с мужем предприятие, где впервые стали производить бюстгальтеры с чашечками разных размеров и эластичными бретельками. В 1932 году форму бюстгальтера изменили, акцентируя внимание на глубине чашек. Постепенно конструкция этой детали туалета совершенствовалась. В 1935 году изготовители бюстгальтеров придумали подушечки, вставляющиеся в бюстгальтер и придающие женской груди пышность. В этот же период была введена нумерация чашечек от А до D. После изобретения нейлона в 1938 году для изготовления бюстгальтеров стали применять не только натуральные материалы, но и синтетику. Сегодня эта важная часть женского туалета производится с применением самых современных технологий и постоянно совершенствуется.

В 1924 году был разыгран первый международный чемпионат по гандболу.

В 1950 году заездами на трассе в Монце (Италия) завершился первый чемпионат мира «Формула-1». Чемпионом стал 43-летний Нино Фарина.

3 сентября 1967 года - «День H»: Швеция перешла на правостороннее движение. В этот день с 1 часа ночи до 6 утра было запрещено движение личного автотранспорта (работали экстренные службы, коммерческие перевозчики, разрешались велосипеды). В крупных городах запрет был дольше, например, в Стокгольме - с 10 утра субботы до 15 часов воскресенья. За время запрета рабочие включили правые светофоры, расчехлили новые знаки общеевропейского образца. Из-за нехватки рабочих рук к работам пришлось подключить солдат. В «День H» в 4:50 утра все транспортные средства должны были остановиться и сменить сторону дороги; продолжить движение разрешалось в 5:00. На первое время после перехода был установлен специальный режим ограничения скорости. В целом переход на правостороннее движение прошел спокойно. В первые два дня не было зарегистрировано ни одного смертельного ДТП - как выразилась газета «Тайм», «обошлось помятыми крыльями и задетым самомнением». Несмотря на то, что все автомобильное движение было сделано правосторонним, метро и железная дорога не перешли на новую систему и используют левостороннее движение по сей день, за исключением трамвая. После «Дня H» большинство трамвайных линий было разобрано или заброшено. Сеть сохранилась лишь в Норрчепинге, Гетеборге и на трех пригородных линиях в Стокгольмской области. Если у Гетеборга было достаточно средств на адаптацию трамвая под правостороннее движение, то в Стокгольме смогли лишь заказать новые автобусы, поскольку на оставшихся линиях ходили двунаправленные трамваи, где двери были с обеих сторон. В 1968 году, воодушевившись примером Швеции, Исландия провела аналогичную операцию под тем же названием.

В 1973 году 3 сентября в Киеве был открыт памятник украинской поэтессе, писательнице, переводчику и культурному деятелю Лесе Украинке.

Неофициальные праздники - День сорвавшихся с резьбы и День открытия новых дверей.

Именины у Вассы, Фаддея, Аврамия, Павла, Александра, Рафаила, Корнилия, Игнатия и Марфы.

4 сентября

В пятницу - Международный день тхэквондо. Именно 4 сентября 1994 года Международный Олимпийский комитет на своей сессии в Париже объявил о признании тхэквондо и принятии официальным Олимпийским видом спорта в 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее. Этот день был утвержден на Генеральной Ассамблее в Хошимине в 2006 году и с тех пор отмечается как Международный день тхэквондо. В Украине тхэквондо относится к числу массовых и популярных видов спорта.

В 1781 году в этот день 44 испанских поселенца основали город Лос-Анджелес - «Селение Девы Марии, Царицы Ангелов» – Эль-Пуэбло-де-Лос-Андхелес. На прибрежных территориях, занимаемых сейчас Лос-Анджелесом, в 16 веке жили индейцы тонгва и чумаши. Несколько десятилетий новое поселение оставалось маленьким городком, но к началу 19 века это было уже крупнейшее светское поселение в Калифорнии. В 1835 году город стал владением Мексики, и название поселения сократилось до Лос-Анхелес. После провозглашения независимости страны Лос-Анхелес непродолжительно входил в ее состав, и после поражения Мексики в американо-мексиканской войне город перешел к США по мирному договору 1848 года. После этих событий поселение стало называться Лос-Анджелес. В 1850 году Лос-Анджелес получил официальный статус города, за несколько месяцев до вхождения Калифорнии в состав США в качестве штата. В то время в городе проживало 1600 человек. Город имел простой прямоугольный план с площадью в центре. Сегодня Лос-Анджелес – крупнейший город Калифорнии и второй по численности населения в США (свыше 15 млн человек). Лос-Анджелес состоит из множества небольших городков и районов – от фешенебельных Санта-Моники и Беверли Хиллз до неухоженных гетто Восточного Лос-Анджелеса. Этот район Калифорнии характеризуется повышенной сейсмической активностью, поэтому небоскребы построены лишь в центре города. До сих пор Лос-Анджелес имеет строго прямоугольную планировку. Расстояния в Лос-Анджелесе настолько велики, что его еще называют «городом дорог». Основная знаменитость города – это центр американской кинематографии, вечная «фабрика грез» – Голливуд, и известный на весь мир детский парк «Диснейленд».

В 1837 году в Нью-Йоркском университете Сэмюэл Морзе впервые продемонстрировал свое изобретение - телеграф.

В 1841 году немецкий поэт Август Генрих Гоффманн фон Фаллерслебен представил написанную им песню «Дойчланд, Дойчланд, юбер аллес», ставшую гимном Германии. Слова были наложены на австрийский имперский гимн Гайдна.

В 1882 году в Нью-Йорке Томас Эдисон запустил первую в мире центральную электростанцию и впервые в истории включил коммерческое электрическое освещение. Это коснулось 85 клиентов.

В 1885 году в Нью-Йорке открылось первое в Соединенных Штатах кафе самообслуживания.

В 1888 году американский изобретатель Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку «Kodak». В тот же день он получил патент на рулонную фотопленку в кассетах и фотокамеру для съемки. История «Kodak» началась в 1880 году, когда Джордж Истман, клерк одной из страховых компаний, изобрел метод изготовления сухих пластин и создал компанию под названием «Сухие пластины Истмана». В 1888 году фирмой была разработана принципиально новая модель фотоаппарата, предшественника современных компактных фотоаппаратов, вместо громоздкого набора из камеры, штатива-треножника, палатки, химикалий, стеклянных пластин, разных бачков и резервуаров... Простота конструкции модели и удобство использования сделали этот фотоаппарат необычайно популярным. Истман предложил придумать фотоаппарату имя, которое одинаково звучало бы на всех языках, было ярким, легко запоминалось и произносилось. Так на свет родилось слово «Кодак», которое было зарегистрировано как торговая марка в 1888 году. Вскоре оно перекочевало в название компании, которая в 1890 году была переименована в «Eastman Kodak Company». Затем была создана сеть специальных фотолабораторий, куда можно было принести фотоаппарат с отснятой пленкой. Его перезаряжали новой пленкой, а отснятую проявляли и печатали фотографии. Так родился девиз компании «Кодак» – «Вы нажимаете на кнопку, мы делаем все остальное». Непрерывное развитие и усовершенствование бизнеса привело к разработке новой концепции – созданию сети фотолабораторий, объединенных общей торговой маркой «Кодак-Экспресс». Созданная в 1980 году в Англии, эта сеть стремительно развивалась и в настоящее время охватывает большинство стран мира.

В 1959 году в США в продаже появилась новинка - колготки.

В 1998 году была основана компания «Google».

Неофициальные праздники - День незнакомых дорог и World Sexual Health Day.

Именины у Афанасия, Акиндина, Анфусы, Александра, Феликса, Алексея, Ивана, Ариадны, Михаила, Гавриила, Макара, Василия и Федора.

5 сентября

В субботу - Международный день благотворительности, учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году. Цель Дня – привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц по преодолению нищеты и острых гуманитарных кризисов. С инициативой учреждения этого Дня выступило правительство Венгрии, а дата проведения приурочена к годовщине смерти матери Терезы Калькуттской (1910-1997). Известная миссионерка и католическая монахиня на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах. За свой благородный труд мать Тереза получила признание в мире, а в 1979 году стала лауреатом Нобелевской премии мира «За деятельность в помощь страждущему человеку».

Каждую первую субботу сентября отмечается Всемирный день бороды. Все представители мужской половины человечества, носящие бороду, могут присоединиться к акциям, посвященным этому замечательному празднику.

В 1666 году в этот день закончился Великий лондонский пожар. К середине 17 века Лондон представлял собой город с узкими улочками, дома были деревянными с соломенной крышей. Засушливая погода и сильный ветер способствовали мгновенному распространению огня, охватившему центр Лондона. Деревянные дома, склады, магазины и мастерские горели очень быстро, хранившиеся в них бочки со спиртным и маслом, веревки, уголь и другие горючие материалы усугубляли ситуацию. А эффективных средств тушения пожара еще не существовало, что тоже стало причиной долгой борьбы с огнем. 5 сентября пожар в Лондоне, продолжавшийся четыре дня, закончился. За это время сгорело 13 200 домов, более 80 церквей и множество общественных зданий, было опустошено 300 акров земли. В пепел обратились Ратуша и Королевская биржа - финансовый центр города. Самые страшные бедствия нанес пожар Собору святого Павла. Примечательно, что в пожаре погибли всего несколько человек. Большинству горожан хватило времени, чтобы спастись. Сразу после пожара был принят специальный закон о восстановлении Лондона. Многие районы перепланировали, улицы расширили, а дома стали строить в основном из камня. Но, несмотря на многочисленные радикальные предложения, Лондон был реконструирован по тому же плану, что и до пожара. В память о Великом лондонском пожаре по проекту архитектора Рена был построен памятник – колонна высотой 202 фута, внутри которой лестница из белого мрамора, а сверху открывается восхитительный вид на Лондон. На пьедестале колонны размещены описания пожара со всеми подробностями и различные аллегорические фигуры. Реальных виновных в возникновении пожара так и не нашли. В 1667 году Королевский Совет постановил, что пожар был несчастным случаем, вызванным «рукой Божьей, сильным ветром и очень сухим временем года». Общий ущерб от пожара был оценен в астрономическую по тем временам сумму в 10 миллионов фунтов стерлингов. Кстати, позднее сообщалось, что пожар помог избавиться от последствий Великой чумы 1665 года, которая унесла около 100 тысяч жизней, и вообще навсегда истребил в Лондоне чуму, свирепствовавшую периодически в течение многих столетий.

В 1698 году, чтобы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах, Петр I установил налог на бороды.

В 1862 году английские аэронавты Глейшер и Коксвелл достигли на воздушном шаре рекордной для того времени высоты - 9000 метров.

В 1885 году на сервисной станции Джейка Гампера в США был установлен первый бензиновый насос.

5 сентября 1944 года, более чем за полгода до окончания Второй мировой войны, представители еще частично оккупированных Германией государств – Бельгии, Нидерландов и Люксембурга - подписали в Лондоне договор об образовании после победы экономического союза Бенилюкс. Бенилюкс - сокращенное название из первых слогов трех европейских стран: Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Таможенно-экономический союз этих стран предусматривал возможность свободного перемещения рабочей силы, капиталов, товаров и услуг и имел целью либерализацию внешней торговли. Хотя договор вступил в силу только в 1960 году, именно решение создать Бенилюкс явилось прообразом устава Европейского Союза. Впрочем, непосредственные предшественники Европейского Союза – Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) и Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), обрели физическую реальность раньше – в 1951 и 1957 годах. Страны Бенилюкса вместе с ФРГ, Францией и Италией выступили их учредителями. Образование Бенилюкса было завершено в 1958 году подписанием в Гааге договора об экономическом союзе. Договор был заключен сроком на 50 лет с возможностью продления на 10-летние периоды, и вступил в силу с 1 ноября 1960 года. Руководящими органами Бенилюкса являются комитет министров, межпарламентский консультативный совет, совет экономического союза, ряд общих и специальных комитетов, генеральный секретариат, арбитражная коллегия, судебная палата, консультативный совет по экономическим и социальным вопросам.

5 сентября 1972 года произошел теракт на мюнхенской Олимпиаде. Он был совершен членами радикальной палестинской организации. В 4:10 восемь боевиков группировки «Черный сентябрь» ворвались в резиденцию израильской делегации в Олимпийской деревне Мюнхена, расстреляли на месте двоих спортсменов, а еще девятерых взяли в заложники. Террористы требовали освободить членов Организации освобождения Палестины - заключенных израильских тюрем и тюрем Западной Европы. Правительство Голды Меир отказалось выполнить это условие. Полиция провела спасательную операцию. Но в результате жертвами теракта стали 11 членов израильской олимпийской сборной (4 тренера, 5 участников соревнований и 2 судей). Боевики потеряли в перестрелке 5 человек, остальные 3 были арестованы полицией. На следующее утро после трагедии состоялась панихида в память погибших израильтян. А Игры хоть и продолжались, но досрочно их покинули ряд спортсменов из Алжира, Нидерландов, Филиппин и США. Из Мюнхена уехала и делегация Египта, ссылаясь на страх возможной мести. Израильская разведка «Моссад», выполняя специальное задание своего премьер-министра, начала поиск организаторов мюнхенского теракта - операцию «Гнев Божий». Было принято решение о физическом уничтожении 13 лиц, прямо или косвенно причастных к подготовке и осуществлению захвата заложников. В операции принимал участие будущий премьер-министр Израиля Эхуд Барак. Все эти события легли в основу ряда художественных фильмов и книг.

В 1980 году в этот день самый длинный - 16-километровый - железнодорожный туннель открылся в Швейцарии.

Неофициальные праздники - День опозданий, Оранжевый день и Международный день бекона.

Именины у Луппа, Ефрема, Иринея, Ивана, Федора, Павла и Николая.

6 сентября

В первое воскресенье сентября в Украине отмечается День предпринимателя. Он был учрежден указом президента в 1998 году. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В 1819 году 6 сентября американский изобретатель Томас Бланчард запатентовал деревообрабатывающий профильный токарный станок, способный заменить труд 13 человек.

В 1852 году в Манчестере была открыта первая бесплатная библиотека Британии.

В 1943 году, выступая в Гарвардском университете, Сэр Уинстон Черчилль заявил, что в недалеком будущем США и Англия станут единым государством.

В 1952 году в Женеве была подписана Всемирная конвенция об авторском праве.

В 1976 году советский пилот Виктор Беленко совершил побег в Японию на перехватчике МиГ-25П и передал иностранным властям самолет со множеством секретной на тот момент аппаратурой на борту. Получил политическое убежище в США, а позже американское гражданство. Беленко работал инженером по аэрокосмической технике и консультировал ВВС США. Его военный билет и полетный журнал хранятся в музее ЦРУ в Вашингтоне. Военной коллегией Верховного суда СССР Беленко был заочно осужден по статье 64 УК РСФСР («Измена родине») и приговорен к высшей мере наказания - расстрелу. Япония вернула СССР самолет, но выставила счет в 40 тысяч долларов за организацию непредусмотренной стоянки, оплату услуг охраны, технического обслуживания, транспортировки и другие расходы, включая ремонт повреждений аэродромной инфраструктуры, имевших место во время приземления самолета. Счет советской стороной оплачен не был.

В 1987 году в Балтиморе впервые хирургическим путем были разъединены сиамские близнецы.

В 1989 году из-за компьютерной ошибки 41 тысяча парижан получили письма, извещающие о том, что ими совершены убийства и грабежи вместо нарушений правил дорожного движения.

В 2002 году Совет директоров МВФ одобрил выделение Бразилии займа в размере 30,4 млрд долларов. Цель предоставления транша - предотвращение спада в крупнейшей экономике Южной Америки.

Неофициальный праздник - День полетов над землей.

Именины у Арсения, Георгия, Петра, Евтихия, Кузьмы и Максима.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная