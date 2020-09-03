Президент держит ситуацию под личным контролем.

Правительство по поручению президента Владимира Зеленского готовит проект помощи пострадавшим в результате масштабных пожаров в Харьковской и Луганской областях.

Читайте такжеВ результате лесных пожаров в Луганской области погиб один человек (видео) Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский заявил:

«Мы должны давать отпор этой стихии, желаю вдохновения всем пожарным. В такую ​​жару в лесах работать еще труднее. Но своим героическим трудом они спасают жизни. Мы же должны быть готовыми к быстрой реакции на нужды людей - прежде всего к оказанию медицинской помощи, возможности эвакуации, а дальше - финансовой и профессиональной поддержке, чтобы помочь людям вернуться к жизни. Внимательно слежу за ситуацией».

2 сентября вечером к месту пожаров отправились вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр социальной политики Марина Лазебная.

Они находятся на прямой связи с Офисом президента, предоставляя в срочном порядке все детали развития пожара.

Зеленский держит ситуацию под личным контролем. Он выразил соболезнования в связи с гибелью человека в Луганской и ожидает эффективного решения проблем пострадавших, говорится в сообщении.

Пожары на востоке Украины: что известно

В Харьковской области 2 сентября в 12:54 вблизи с. Горобьевка Двуречанского района возник пожар. Около 15:00 из-за сильного порывистого ветра пожар распространился в направлении населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка.

Огнем уничтожены 22 жилых дома, отселены 33 человека. Из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился один человек.

Общая площадь, пройденная огнем, ориентировочно составляет 500 га, из них 100 га верхового пожара.

По состоянию на 7:00 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Горобьевка и Гряниковка ликвидированы, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га.

2 сентября в Станично-Луганском и Новоайдарском районе Луганской области было зафиксировано 32 очага возгорания сухой травы.

По словам председателя Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая, пострадавших среди населения нет, однако с ожогами госпитализированы двое военнослужащих ВСУ. При этом в ГСЧС сообщили об одном погибшем.

Тушение пожаров в двух районах продолжается. В частности в Станице Луганской по улице Москва-Донбасс огнем повреждены 12 нежилых домов, еще одна нежилая постройка сгорела в поселке Райгородка.

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Автор: Константин Гончаров