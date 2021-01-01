Президент Владимир Зеленский пообещал приложить все усилия, чтобы через год и в последующие годы ему было не стыдно смотреть украинцам в глаза.

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет сказать в Донецке, что мир в Украине наступил, а на песке в Ялте написать, что «Крым - это Украина».

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Об этом он заявил в новогоднем обращении к украинскому народу.

Президент отметил, что в следующем году украинцы будут отмечать 30-летие независимости государства.

«Мы - великий народ. Мы имеем храбрость Святослава, величие Владимира, мудрость Ярослава. У нас есть Шевченко. Более того - у нас есть два Шевченка! И быть президентом такого прекрасного народа - это большая гордость и очень большая ответственность», - подчеркнул он.

«И я буду делать все, чтобы и через год, и во всех последующих годах в этот же день и время мне было не стыдно смотреть вам в глаза», - добавил глава государства.

«Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что в Украине наступит мир. А сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать «Крым - это Украина» не в Интернете, а на песке на пляже в Ялте. На украинском песке, на украинском пляже украинской Ялты», - подчеркнул он.

Кроме того, глава государства обратился на русском языке к жителям временно оккупированных Донбасса и Крыма. Зеленский сказал, что знает, что Донецк, Луганск и Крым сейчас, во всех смыслах этого слова, живут в другом времени.

«И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил, но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья. Как один народ. Как одна страна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами. Готовы? Мы также», - отметил он.

Президент поздравил всех украинцев с Новым годом.

«Пусть все будут здоровы. Пусть все будут счастливы», - подчеркнул он.

Украинский план действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров «нормандской четверки».

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

10 ноября в украинской делегации в ТКГ заявили, что участники подгруппы по политическим вопросам «взяли за основу» предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

Однако 24 ноября представитель России в политической рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Дмитриевский заявил о поддержке Россией "плана действий представителей ОРДЛО"по урегулированию ситуации на Донбассе.

1 декабря в СНБО заявили о подготовке специального заседания СНБО по ситуации на Донбассе.

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Автор: УНИАН