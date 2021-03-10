Благотворительный фонд «Повернись живим» запустил кампанию по привлечению средств на оплату заработных плат сотрудников на 2021 год.

Сейчас организация собирает 1,39 миллионов гривен для того, чтобы обеспечить функционирование военного, медийного и финансового отделов.

Операционная директор фонда Наталья Калмыкова отмечает: «Сбор средств на нужды армии происходит отдельно от привлечения благотворительных взносов на операционную деятельность фонда».

По ее словам, целью этой кампании является не только привлечение средства. «Таким образом мы также показываем работу фонда, структуру организации, рассказываем о направлениях деятельности и дальнейшие планы и проекты», – отмечает Наталья Калмыкова.

Фонд работает с мая 2014 года и специализируется на поставках высокотехнологичного оборудования (тепловизионная и ночная оптика, БпЛА, мобильные комплексы наблюдения), которое дает возможность заблаговременно видеть врага и минимизировать потери. Проводит обучение снайперов, саперов, артиллеристов. Организует курсы для повышения профессионального уровня офицерского состава ВСУ.

Подробнее о кампании можете узнать по ссылке:

https://biggggidea.com/project/blagodijnij-fond-povernis-zhivim/

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Автор: УНИАН