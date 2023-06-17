Посольство Украины в Словацкой Республике совместно с благотворительной организацией All4Ukraine высадили деревья в сердце Братиславы, в парке вблизи Площади Свободы. Таким образом Украина выразила благодарность соседней стране, волонтерским организациям и словацкому народу за постоянную поддержку и помощь в эти не легкие времена.

Об этом рассказал посол Украины в Словакии Мирослав Кастран. Он поблагодарил старосту Старого города Братиславы Матея Вагача и его команду за предоставленную возможность и организацию.

"Для Посольства эти деревья также являются символом надежды и партнерства. Война в Украине непременно закончится, а деревья останутся, будут расти и в течение многих лет напоминать о протянутой руке помощи и больших сердцах наших словацких друзей", - отметил Кастран.

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В свою очередь, староста исторического района Братиславы Матей Вагач заявил, что высаженные деревья символизируют дружбу между Старым городом и Украиной. Он заметил, что деревья - это воплощение жизни и терпения.

"Обо всем нам будет напоминать дерево дружбы, которое мы сегодня вместе посадили. Переплетенные корни наших народов укрепились после жестокого вторжения в Украину со стороны России, и сегодня мы, как никогда, знаем, что должны помогать друг другу", - сказал Вагач.

"Каждый день в Украине обстреливают города и села, объекты критической инфраструктуры, гибнут не только военные, но и мирное население. Дети перестают верить в будущее, когда теряют родителей, дом, а многие теряют все, что имеют. Однако, помимо боли и страданий, которые принес этот конфликт, мы также наблюдаем надежду. Мы видим столько человечности, солидарности и взаимовыручки, что дает нам силы и смысл идти дальше. Вытерпеть каждую непогоду, чтобы снова расцвести", - добавил он.