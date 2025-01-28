После завершения войны Украине стоит создать так называемые комиссии правды, как это часто происходило в постконфликтных странах в рамках переходного правосудия. Об этом рассказал бывший президент Международного центра переходного правосудия, бывший заместитель главного прокурора в Международном трибунале по бывшей Югославии Дэвид Толберт в интервью изданию "Юридическая практика".

"Комиссии по установлению правды являются ключевым элементом правосудия переходного периода. Они заслушивают потерпевших, имеют полномочия и участвуют в решении проблем, с которыми сталкивались жертвы конфликта", - рассказал эксперт.

"Скорейшее создание комиссии правды было бы важным шагом в Украине, когда восстановится мир. Репарации могут стать мощным механизмом...и помочь жертвам отстроить свои жизни и получить справедливость за пережитые травмы и потери. Уголовное правосудие обеспечит ответственность для преступников", - добавил Дэвид Толберт, говоря о способах установления справедливости после войны.

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По его мнению, для органов правосудия важным станет сотрудничество с гражданским обществом.

"Транзитное правосудие позволяет многим людям найти утешение и приобщиться к работе с прошлым и травмами", - сказал он, ссылаясь на удачные примеры работы более 40 комиссий правды по всему миру.

Дэвид Толберт напомнил, что сбор свидетельств и доказательств является важным как для уголовного правосудия, так и установления правды о войне.

Современные технологии позволяют сократить продолжительность международных расследований и привлечь к этому процессу показания многих очевидцев, которым не обязательно лично присутствовать в суде в Гааге.

Бесплатное приложение eyeWitness, созданное на основе опыта работы международных трибуналов, позволяет каждому передать фото и видео записи военных преступлений с обычного смартфона. Далее эти материалы будут доступны для рассмотрения судей международных судов.

"eyeWitness является ключевым элементом для привлечения к ответственности как в зале суда, так и благодаря инструментам переходного правосудия", - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, Дэвид Толберт выразил сомнения, что в ближайшее время удастся создать международный трибунал по преступлению агрессии России и осуждения президента Путина.

"Шанс для создания трибунала теоретически существует, но он не выглядит реально из-за возможных изменений внутри США. Трамп, похоже, выступает на стороне России, и это потенциально подрывает усилия по привлечению к ответственности, в том числе тех, кто совершает нарушения международного права. Если бы эти действия были совершены раньше, то этот шанс был бы гораздо больше сегодня, но сейчас ситуация выглядит сложной", - констатировал экс-заместитель главного прокурора трибунала над Милошевичем.