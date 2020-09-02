Полиция в городе Умань установила напавших на хасида, которому нанесли телесные повреждения, а именно разбили нос возле одного из уманских «АТБ» в ночь на 1 сентября.

Об этом сообщили в Национальной полиции Черкасской области.

Напомним, что пострадавший — израильтянин с видом на жительство в Украине вместе с друзьями покупал продукты. Когда он остался один, на него напали и нанесли удары по лицу.

Следователи изъяли видео с камер наблюдения и установили личности всех подозреваемых. Их было шесть человек, все — местные жители. Сейчас действиям каждого из них дается правовая оценка.

В полиции отметили, что пострадавший не хотел писать заявления, но потом подал заявление в Уманское отделение полиции, которое открыло уголовное производство по ч.2 ст.296 УК Украины — хулиганство.

Досудебное расследование продолжается.

Объединённая еврейская община Украины отмечает профессионализм и оперативность полицейских, которые менее чем за сутки установили напавших на израильтянина.

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Автор: УНИАН