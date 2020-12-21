Чартерный борт компании "Air X Charter" сообщением Берлин – Харьков приземлился в 19:24.

В Харькове приземлился самолет, на котором из Германии доставили тело городского головы Геннадия Кернеса.

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Об этом сообщает Depo.Харьков, ссылаясь на данные сервиса Flightradar.

По имеющейся информации, чартерный борт компании "Air X Charter" сообщением Берлин – Харьков приземлился сегодня, 21 декабря, в 19:24 по местному времени.

Этим самолетом в Харьков доставили гроб городского головы Геннадия Кернеса, который умер в берлинской клинике "Шарите" в результате осложнений от COVID-19.

Смерть Кернеса: что известно

Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Окружение Кернеса несколько раз опровергало сообщения о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

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Автор: Дмитрий Захаров