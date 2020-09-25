Подозреваемый и его сообщник выехали на BMW на пешеходную зону, из-за чего получили замечания от 21-летнего прохожего. За это они отвезли его в уединенное место, где начали пытать.

В Киеве будут судить 30-летнего гражданина другого государства, проживающего в Одесской области, за похищение человека.

Как сообщает в Facebook пресс-служба

Киевской городской прокуратуры, подозреваемый и его сообщник, двигаясь на автомобиле BMW по одной из центральных улиц Киева, выехали на пешеходную зону, из-за чего получили замечание от 21-летнего прохожего.

В ответ на критику мужчины остановили автомобиль, схватили парня и затолкали в салон, после этого, пригрозив пистолетом, вывезли в уединенное место.

Там злоумышленники начали бить парня, совершали в отношении него унизительные действия, разорвали его верхнюю одежду. Пытки и унижения похитители снимали на мобильный телефон. После этого, приставив нож к шее потерпевшего, они заставили его прощаться с жизнью, совершив при этом выстрел холостым патроном у его головы.

Правоохранители установили личности злоумышленников.

Было открыто уголовное производство по факту похищения человека с целью его пыток и угрозы убийства (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины). Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Обвинительный акт в отношении одного из злоумышленников направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Материалы относительно сообщника, который находится в розыске, выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование продолжается.

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Автор: Елена Билык