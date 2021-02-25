Потерпевшего похитили в 2012 году и более трех лет удерживали его в нечеловеческих условиях.

Правоохранители сообщили о подозрении пятерым лицам в похищении и пытках Олега Семинского – бывшего руководителя ЧАО «Нефтегаздобыча», ныне - депутата Украины 9 созыва от «Слуги народа».

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Об этом сообщается на сайте офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в начале 2012 года Семинского незаконно похитили и более трех лет удерживали в нечеловеческих условиях. Похитители систематически пытали и требовали от него и его родственников оплатить несуществующий долг в 200 миллионов долларов.

Расследованием установлено, что организатором преступлений является его бывший бизнес-партнер, народный депутат нескольких созывов, который в прошлом занимал должность Министра транспорта и связи Украины.

По данным прокуратуры, к совершению преступлений подозреваемый привлек несколько человек, в том числе представителей криминалитета. преступлению стало перераспределение прибылей от деятельности, а также акций предприятия между его бенефициарами.

Отмечается, что по делу было проведено более 40 обысков. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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Автор: УНИАН