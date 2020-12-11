В Киеве разоблачили группу лиц, которые изготавливали наркосодержащие лекарственные средства и сбывали их через почтовые отправления.Читайте такжеВ Украине аномальный спрос на антибиотики - Минздрав рассматривает возможность запрета экспорта
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Установлено, что дельцы подделывали таблетки и выдавали их за лекарственные средства, которые в своем составе содержат психотропное вещество – сибутрамин. В дальнейшем они сбывали поддельные пилюли через Интернет с помощью курьерской доставки.
По предварительным подсчетам, месячная прибыль злоумышленников составляла около 500 тыс. грн.
«В ходе контроля за совершением преступления совершено четыре оперативные закупки указанных лекарственных средств, которые после проведения экспертного исследования оказались поддельными, и не содержали в себе психотропного вещества – сибутрамин», - говорится в сообщении.
Правоохранители провели 11 санкционированных обысков на территории г. Киева и Киевской области, во время которых изъяли почти 200 тыс. поддельных таблеток, производственное оборудование, фасовочный материал для готовой продукции, черновые записи и другие вещественные доказательства.
Стоимость изъятой продукции превышает 4 млн грн. Сейчас продолжается расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 307 УК Украины. По всем изъятым таблетками назначены экспертизы, по результатам которых будет решена дальнейшая квалификация преступления.
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