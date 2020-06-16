Рада приняла закон о поддержке сферы культуры, креативных индустрий и туризма

Эти отрасли экономики являются одними из наиболее пострадавших от коронавируса.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины для государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

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За принятие соответствующего законопроекта (№ 3377) проголосовали 343 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, к основным положениям законопроекта можно отнести введение уменьшения платы за наем (аренду) имущества по требованию нанимателя (учреждения культуры), который осуществляет предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества на протяжении всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности.

Также временно, на период карантина и до 31 декабря 2020 года, телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, которые используют радиочастотный ресурс, освобождаются от уплаты 50 процентов стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Кроме того, предоставляются дополнительные возможности для работы радио путем внесения изменений в Закон Украины «О рекламе».

Также, среди прочего, законопроект предлагает ввести институциональную поддержку для стабильной деятельности и развития юридических лиц всех форм собственности в сферах культуры и искусств, в том числе в условиях действия введенных в соответствии с законодательством ограничений хозяйственной деятельности, обусловленных чрезвычайной ситуацией или чрезвычайным положением.

Также предусмотрена государственная поддержка кинематографии в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроекта в объеме до 100% включительно общей сметной стоимости развития соответствующего кинопроекта.

«В месячный срок с даты вступления в силу закона разработать и утвердить порядок и условия предоставления государственной поддержки кинематографии в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроекта; разработать и внести в Верховную Раду Украины изменения в Государственный бюджет Украины на 2020 год по государственному субсидированию 50% стоимости затрат Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения на электрическую энергию; разработать и утвердить Порядок и условия предоставления государственной поддержки кинематографии в форме государственной субсидии на развитие кинопроекта», - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что ожидаемые потери дохода субъектами хозяйствования в сфере культуры, креативных индустрий и туризма за период с 16 марта по 1 мая 2020 года составляют 5,8-8,7 млрд грн.

«Ожидаемые дополнительные расходы бюджета на государственную помощь и финансовую поддержку в сфере культуры, креативных индустрий и туризма - 600 млн грн (за счет стабилизационного фонда для финансирования мероприятий по противодействию коронавирусу). Объем необходимого кредитования оборотного капитала субъектов хозяйствования в сфере культуры, креативных индустрий и туризма - 15-25 млрд грн (эквивалент 2-3 месяцев потерь от ограничения предоставления услуг). Количество предоставляемых дополнительных кредитов - 30-50 тысяч (при среднем размере - 500 тыс. грн на 1 субъект хозяйствования)», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, креативные индустрии фактически остановилась из-за пандемии коронавируса, потому являются одними из наиболее пострадавших отраслей экономики.

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