Наши разведчики – люди молчаливого подвига. Но их работа вызывает восхищение во всем мире.

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал очередную партию дронов-камикадзе представителям Главного управления разведки. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"Как сказал руководитель ГУР Кирилл Буданов, наши разведчики – люди молчаливого подвига. Но их работа вызывает восхищение во всем мире. Сегодня "Украинская команда" передает нашим разведчикам дроны-камикадзе. Для них это самое важное оружие. Это их глаза и эффективное средство поражения оккупантов и их техники", - заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Как сообщили волонтеры, дроны-камикадзе поднимают более 1 килограмма взрывчатки. Они несут смерть врагам и берегут жизнь наших ребят, подчеркнули в "Украинской команде".

Ранее сообщалось, что волонтеры "Украинской команды" проехали более 200 километров вдоль линии фронта, чтобы передать разным воинским подразделениям помощь: более 60 FPV-дронов, полтора десятка разведывательных дронов Mavic и тепловизоры. А также 4 уникальных больших дрона для выполнения спецзадач, которые были приобретены при поддержке Владимира Кличко.

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