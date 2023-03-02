Изучение иностранного языка онлайн сейчас не является чем-то недостижимым и далеким.

Хотелось бы сразу озвучить главный вопрос всей статьи. Для чего можно и даже нужно учить языки?

• Открываются новые горизонты в познании других культур, ведь очень приятно при встрече с иностранцем не искать судорожно телефон с переводчиком, а наладить коммуникацию самому.

• Представляются интересные карьерные возможности, а именно, сейчас идет интенсивная работа по развитию не только экономических, но и туристических отношений с Китаем, который давно отошел от использования только своего языка в международном сотрудничестве.

Видео дня

• С недавнего времени людям особо интересно выяснить свою историческую родину и вернуться на нее, так, одной из наиболее часто выдаваемых виз в Германию является национальная виза D на основании статуса позднего переселенца.

Несомненно, существует уже так называемая "основа всех основ" среди сайтов по обучению иностранным языкам, которые люди активно используют, преследуя разные цели.

Нескучный Английский с BistroEnglish.com

Хотелось бы немедля приоткрыть завесу тайны и познакомить вас с очень крутым русскоязычным сайтом: BistroEnglish.com

Чем знаменателен этот ресурс?

• Оксана Долинка — преподаватель, уровень владения языком которого сертифицирован кембриджским экзаменом;

• Комплексные программы не только для начинающих, но и продолжающих;

• Огромная коллекция бесплатных видео и аудиоуроков;

• Богатая библиотека советов по изучения английского, которые помогут облегчить ваш путь в английском и сделают его более эффективным;

• Уникальная методика для доступной подачи материала даже самым новичкам;

• Русскоязычный спикер, который объяснит все важные правила и нюансы языка;

• Участие носителей английского, которые помогут выработать правильное произношение и научиться понимать речь на слух;

• Только хорошее настроение и желание учить язык во время каждого занятия!

Learning English VOA News

Платформа Learning English VOA News представлена на оригинальном языке, что сразу же привлечёт внимание потенциального ученика. В шапке сайта расположены главные новости дня, которые будет интересно узнать даже лично для себя!

Этот сайт отлично подойдет как дополнительный ресурс для развития, но он полностью на английском языке.

BBC Learning English

Каждому известна знаменитая британская аббревиатура - BBC, за которой кроется много познавательных роликов. Для удобства только начинающих изучать язык пользователей представлена градация на уровни: easy, medium, hard, в соответствии с которой будут предлагаться курсы и подкасты. Однако все материалы представлены тоже на английском.

Learn English Today

Полезный сайт в плане наполнения аутентичными ресурсами, которые распределены по строго выверенным рубрикам: грамматика и упражнения, фразовые глаголы, цитаты именитых людей и т.д. Также хотелось бы отметить аспект "идиомы и пословицы", каждый день пользователю предлагаются новые выражения для изучения!

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