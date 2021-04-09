Представили все свои несбывшиеся ожидания?

Мир без коррупции, бедности, ненужных комиссий на почте?

Взрослые знают, что сразу изменить все плохое на хорошее невозможно.

Но возрождать справедливость нужно с малого.

Например, напомнить, что почтовый сервис - бренд-друг. Он всегда рядом, не требует многого взамен и не стремится обогатиться на клиенте.

Получается, что даже не нужно придумывать никаких многообещающих лозунгов. Достаточно взять самое необходимое и воплотить это в реальном сервисе народной доставки.

1. Никаких комиссий от наложенного платежа.

2. Сегодня на почте, завтра у получателя (из любой точки страны).

3. Получать честный заработок только за отлаженную логистику.

Чтобы это воплотить, не нужно делать «уникальный продукт» или иметь «сильные связи». Достаточно делать так, как должно быть.

Привычному образу почтовых сервисов требуется перезапуск: хотим, чтобы было понятно, за что мы платим, и чтобы долгожданная посылка не задерживалась.

Такой мы видим народную доставку. И мы не считаем это утопией. У нас есть понимание, как это будет работать.

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Автор: Иван Бойко