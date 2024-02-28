29 февраля Европарламент планирует принять резолюцию из-за смерти российского оппозиционера Алексея Навального в российской тюрьме. И накануне этого события в ЕП выступила его жена Юлия. Действительно, для Украины - ничего значимого. Ничего такого, чего бы украинцы до сих пор не знали: и что "Путин никуда не делся", и что "с ним нельзя вести переговоры", и что не все россияне плохие, а тем более виноваты, что их армия уже два года убивает в Украине мирное население и уничтожает украинские города...

А вот что бросилось в глаза, так это то, как отдельные представители российской "оппозиции" начали возмущаться, что украинцы не обратили на выступление Юлии Навальной никакого внимания. Мол, а вы точно боретесь с Путиным?

Юлия Навальная заявляет, что против российской агрессии, кроме санкций, не работают "оружие и деньги"

То есть, они почему-то до сих пор считают, что именно украинцы - а не наоборот - должны заниматься их заявлениями, их судьбами и их "страданиями". С какой стати, уважаемые?

Юлия Навальная, например, заявляет, что против российской агрессии, кроме санкций, не работают "оружие и деньги". Но то, что оружие в руках украинцев - еще и какой рычаг влияния на Кремль - за два последних года должны были бы понять самые либеральные представители российской "оппозиции". Как видим, не поняли.

Но это, наверное, не должно удивлять. Ведь люди, наибольшим достижением которых является сесть в тюрьму и (как бы цинично это ни прозвучало) там умереть, вместо того, чтобы взять в руки то самое оружие и остановить "кровавого монстра" Путина и его многолетних приспешников, могут призывать Запад разве что стать... "инноваторами".

По словам Юлии Навальной, это означает не давить санкциями на всю Россию, не ограничивать россиян. Наверное, речь о тех, кто из-за рубежа донатит на "наших мальчиков", которые радостно убивают украинцев? Или о тех, кто, имея офисы далеко за пределами РФ и "не поддерживает войну", называет виновными в политических убийствах в России - от Анны Политковской до Бориса Немцова - чеченцев и ингушей, которые "совершают тяжелые преступления в странах, которые их приютили"?

Новоиспеченная вдова считает, что союзниками в этой "борьбе" являются россияне, выступающие против войны и самого Путина

"Святая простота" Юлия Навальная настаивает, что европейцы должны "перестать быть скучными" и сосредоточиться на расследовании финансовых махинаций Путина и его друзей, поискать "пособников мафии в ваших странах, незаметных юристов и финансистов, которые помогают Путину и его друзьям прятать деньги". Новоиспеченная вдова считает, что союзниками в этой "борьбе" являются россияне, выступающие против войны и самого Путина. То есть, выглядит все это так, что в своих "смелых" фантазиях, российские "оппозиционеры" видят себя выгодоприобретателями таких расследований...

Почему же украинцы не отреагировали на выступление Юлии Навальной так, как этого хотели бы российские "оппозиционеры"? Два года назад, когда наши российские родственники, самые либеральные российские либералы и самая оппозиционная российская оппозиция вслед за Кремлем давали нам времени продержаться несколько дней, ну, может, недель, мы поняли, что нет смысла обращать много внимания на такие "ценные" мысли. Десять лет назад российская "оппозиция" также демонстрировала, что никому ничего не должна. Не готова была проводить митинги в поддержку Украины (не готова и сейчас). Не способна была проверить, откуда прилетают снаряды по Мариуполю (не планирует и сейчас). И не могла понять, почему Крым - не их (не пытается и сейчас). Так почему украинцы должны прислушиваться к ее выступлениям?

Запад до сих пор не понял: российской оппозиции, способной взять власть после Путина, не существует

Конечно, наглость, присущая россиянам, которые ничего не смогли сделать в своей стране, уехали в комфортную Европу и оттуда учат украинцев воевать, а Запад помогать (не украинцам), удивляет, а иногда и шокирует. Ведь два года после полномасштабного вторжения российская "оппозиция", хотя и не оправдывает взращенного ими диктатора, продвигает антиукраинские нарративы. Например, пытается поставить на одну ступень страдания украинцев и "простых россиян", или помощь Украине и потенциальную помощь России (без Путина).

И это - лживая маска, за которой - всего лишь попытка получить кусок средств из замороженных, а, возможно, конфискованных активов "путинского режима". Чтобы эти средства пошли не на восстановление разрушенной россиянами Украины, а на поддержку вечного российского оппозиционного болота. Кстати, болота, не имеющего влияния на российское общество, которое, в своем большинстве, поддерживает агрессию.

К сожалению, Запад до сих пор не понял: российской оппозиции, способной взять власть после Путина, не существует. И Юлию Навальную - и других - конечно, можно слушать. Но не стоит брать в расчет.

Татьяна Урбанская