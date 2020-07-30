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В Минюсте рассказали о доходах от платных камер в СИЗО

15:58, 30 июля 2020
Общество
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Платные камеры функционируют в 19 следственных изоляторах / фото УНИАН

В Украине экспериментальный проект относительно платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий работает в 19 следственных изоляторах.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська изданию Mind, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, экспериментальный проект по внедрению платных камер в СИЗО успешно работает. Платные камеры функционируют в 19 следственных изоляторах по всей территории Украины, и их количество еще будет увеличиваться.

Малюська добавил, что уже получено более 318 тыс. грн в качестве платы за пользование такими камерами. Самый успешный - Киевский СИЗО, который заработал 248 тыс. грн и отремонтировал три бесплатных камеры и начал ремонт еще двух.

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Он также отметил, что законопроект о взаимодействии с частным сектором в отношении частных СИЗО уже разработан, согласован с другими органами власти и внесен в правительство.

«Ожидаем рассмотрение и поддержку парламента. Параллельно прорабатываем другие варианты для реализации идеи еще до соответствующего закона», - отметил министр юстиции.

Как сообщал УНИАН, постановлением Кабинета министров №305 от 22 апреля 2020 года введен экспериментальный проект относительно платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины.

Платные камеры с улучшенными условиями содержания уже открыты в Киевском, Черниговском, Запорожском, Львовском, Вольнянском и Днепровском следственных изоляторах.

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