Эксперты Киевской школы экономики считают, что для вакцинации до конца года 70% взрослого населения Украины необходимо обеспечить непрерывные поставки вакцин в количестве не менее 6 млн доз в начале каждого месяца.

План вакцинации от COVID-19 на апрель в Украине недовыполнен в четыре раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил во время брифинга.

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"Национальный план вакцинации на апрель недовыполнен в четыре раза. Однако этот факт не означает несостоятельность национального плана вакцинировать 70% взрослого населения Украины до конца 2021 года", - отметил эксперт.

Ганиченко пояснил, что планом на апрель предусматривались поставки вдвое меньшего количества вакцин, чем было запланировано количество прививок.

"Ожидается, что недовыполненные объемы плана апреля будут перераспределены между следующими месяцами", - сказал он.

По словам Ганиченко, в Украине необходимо обеспечить непрерывные поставки вакцин в количестве не менее 6 млн доз в начале каждого месяца. То есть это те объемы, которые нужны для выполнения плана по вакцинации 70% взрослого населения до конца года.

Вакцинация в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, и CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, а также вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 получили прививки 24 тыс. 494 человека. С начала прививочной кампании привиты 783 тыс. 812 человек.

В лист ожидания вакцинации уже записались 519 тыс. 165 человек.

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Автор: Леся Лещенко