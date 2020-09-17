Сам прокурор заявил, что ничего такого не было.

Прокурора Тернопольской области Николая Петришина уволили спустя несколько дней после назначения.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции на своей странице в Facebook.

Отмечается, что прокурор устроил на рабочем месте банкет, на котором пообещал подчиненных «еб*ть как тупых свиней».

Увольнение прокурора Петришина: подробности скандала

По информации ЦПК, 30-летнего Николая Петришина назначили прокурором Тернопольской области 14 сентября.

«В первый же день прокурор устроил пир, на котором заставлял подчиненных обещать «выполнять любые приказы». А если они не будут подчиняться, то пообещал их «еб*ть как тупых свиней», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на следующий день Николай Петришин заявил, что никакого банкета не было. Однако 16 сентября в Киеве состоялось заседание дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры, и ему рекомендовали подать в отставку:

«Официальная причина увольнения – это непонимание с коллегами, а неформальная – пьянка на рабочем месте и несоответствующее поведение».

Николай Петришин: что о нем известно

Николай Петришин родился 1 мая 1990 в городе Яворов Львовской области.

В 2012 году закончил Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», в 2019 году – Национальную академию государственного управления при Президенте Украины.

С августа 2012 работал в должностях следователя, старшего следователя Львовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Западного региона Украины, следователя по особо важным делам следственного отдела следственного управления Генеральной прокуратуры Украины, следователя по особо важным делам Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины, проходил службу в должности военного прокурора Донецкого гарнизона, военного прокурора Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины.

По информации ЦПК, за последние пару лет у него в собственности появились 2 квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и 4 автомобиля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц