Нана Черная

Эпопея с переходом то на «зимнее», то на «летнее» время может скоро закончиться. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «Об исчислении времени в Украине», которым упраздняется игра с циферблатом (и хочется верить, что принятие документа в целом не за горами).

Признаться, «часовая история» за многие годы порядком надоела. Организм уже не выдерживает - внутренний будильник работает вразнобой с «официальным». Отсюда расстройство сна, снижение трудоспособности, утомляемость, депрессия. Медики не раз предупреждали – пора подобные эксперименты над выносливостью человека заканчивать. Но у власти руки до решения этой проблемы не доходили. Хотя задумывались об этом не раз.

«Часовая история» за многие годы порядком надоела. Организм уже не выдерживает

Кстати, экономических предпосылок продолжать крутить стрелки часов не было. Экономия электроэнергии (что якобы архиважно для страны) официально не была подтверждена ни разу. УНИАН в прошлые годы неоднократно обращался с запросом в Минэкономики по этому поводу. Каждый раз ответ был как под копирку: «Экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее/зимнее время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при таком действии отсутствует».

Теперь народные депутаты предлагают установить и закрепить на всей территории страны единое киевское время и отказаться от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов. Последний переход на «зимнее» время должен состояться в ночь с 24 на 25 октября. Таким образом, Украина будет жить по «зимнему» времени.

В общем-то, это верно, если знать нашу «часовую» историю. Переводить время на час вперед летом в Украине начали в 1981 году, вместе с остальными республиками СССР, частью которого, к сожалению, была и наша страна. После обретения независимости порядок исчисления времени на территории Украины был определен постановлением Кабинета министров (в далеком 1996 году). Периодически возникали дискуссии о целесообразности перевода часов. Дело в том, что 95% территории Украины находится во втором часовом поясе. Только Луганская, частично Донецкая и Харьковская области расположены в третьем, а большая часть Закарпатской области – в первом часовом поясе, где местное время отличается от поясного на 50 минут. То есть, природный полдень для большей части территории Украины соответствует 12 часам дня, когда солнце должно быть прямо над головой. Зимой мы как раз живем согласно своему географическому времени, а летом – переходим на режим одного часа вперед.

Зимой мы как раз живем согласно своему географическому времени, а летом – переходим на режим одного часа вперед

В 1996 году Государственная комиссия единого времени и эталонных частот разработала переход страны на региональный график работы. На то время президент Леонид Кучма согласился с идеей, был выдан указ, но в последний момент ничего не произошло - буквально за два дня до начала действия указа он был приостановлен. В Украине продолжился переход на «летнее» и «зимнее» время.

Потом была попытка отменить перевод стрелок часов в 2010 году, но тоже ничего не получилось. А в октябре 2011 года Верховная Рада приняла закон о переходе на «летнее» время, но натолкнулась на шквал критики со стороны экспертов и представителей западного региона, для которых такое решение было критическим. В случае установления «летнего» времени в зимний период, светлое время суток наступало бы у них после 9 часов утра. Ученые сразу обратились к властям с заявлением, где отмечалось, что именно «зимнее» время является нормой для Украины. Парламентарии решили не разбираться в проблеме и через несколько месяцев упразднили принятый закон. Больше к этой теме не возвращались.

в Европе решили отказаться от перевода стрелок еще в 2018 году

И вот теперь «часовая история» наконец-то может закончиться. Да и с Евросоюзом мы пойдем нога в ногу.

Напомню, в Европе решили отказаться от перевода стрелок еще в 2018 году. Именно тогда ЕС обратился в Еврокомиссию с просьбой дать оценку этому «часовому» правилу». Одна из причин - никакой экономии электроэнергии не происходит, а вот риски для здоровья людей и животных немалые. Еврокомиссия запустила сайт, где жители стран ЕС могли высказать свое мнение относительно «часовой» проблемы. За отмену перехода на «зимнее» и «летнее» время высказались более 80% из 4,6 миллиона проголосовавших. Мнение европейцев было учтено и ЕК предложила отменить перевод часов с 2019 года. Но власти многих стран попросили отсрочку. В результате, Комитет по вопросам транспорта Европарламента одобрил отмену перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе как раз с 2021 года.

Возможно, именно решение ЕС, а не собственные умодвижения, подвигло наших законодателей решить вопрос перевода стрелок часов. Пусть так. Главное – игра со временем закончится.

Нана Черная

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