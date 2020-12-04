Сегодня состоится погранично-представительская встреча для выяснения всех обстоятельств, о которых заявляла российская сторона, в частности о перестрелке на участке границы в районе Белгородской и Воронежской областей.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что подразделения ГПСУ не фиксировали никаких выстрелов возле границы с Россией, однако дополнительно проверяют участок местности, где по утверждению российской стороны произошла стрельба.

Об этом он сообщил, комментируя заявление ФСБ РФ о якобы перестрелке на границе с Украиной в районе Белгородской и Воронежской областей, которая произошла 4 декабря.

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"С появлением в СМИ сообщений со ссылкой на пограничную службу ФСБ РФ о событии, которое якобы имело место на границе с Украиной, мы немедленно начали проверку. В то же время около 11:00 поступило официальное сообщение от сопредельной стороны о том, что якобы событие имело место на границе с Украиной, и они отмечают, что это произошло около полуночи по московскому времени", - сказал представитель ГПАУ.

Демченко отметил, что пограничные наряды Госпогранслужбы не фиксировали никаких выстрелов у границы с Россией.

Кроме того, по его словам, российская сторона до этого не информировала украинскую сторону о каких-либо нестандартных ситуациях на общем участке границы.

«В настоящее время дополнительно проверяются все участки местности, в том числе то направление, о котором говорит российская сторона», - отметил Демченко.

Также, добавил он, об этом сотрудники ГПСУ сообщили во взаимодействующие органы.

«Скорее всего, сегодня состоится погранично-представительская встреча для того, чтобы россияне могли сообщить все обстоятельства, которые они указали в письме», - подытожил пресс-секретарь ГПАУ.

Что произошло

4 декабря Федеральная служба безопасности РФ заявила о перестрелке на участке границы с Украиной в районе Белгородской и Воронежской областей.

Согласно сообщению, на участке пограничного управления ФСБ России пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы с Украиной в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными.

Отмечается, что якобы при попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление, в результате один из них получил ранение, не совместимое с жизнью, а двое скрылись на территории Украины.

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Автор: Константин Гончаров