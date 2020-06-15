Кабмин запланировал проведение Всеукраинской переписи населения

При этом четко не прописаны сроки проведения переписи и форма, как это должно происходить.

Кабинет министров в доработанной Программе деятельности правительства поставил задачу провести Всеукраинскую перепись населения. Об этом говорится в опубликованном документе.

Это задание отнесено к долгосрочным приоритетам деятельности, при этом Кабмин четко не прописал сроки проведения переписи, а также саму форму, как это должно происходить.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2019 года бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что перепись населения было запланировано на конец 2020 года, почти 100 тыс. интервьюеров с планшетами должны были обойти дома и квартиры украинцев.

Читайте такжеНе доверяя калькулятору: в Украине готовятся к переписи населения "вручную"

На перепись в госбюджете было предусмотрено 3,4 млрд грн. Одновременно Дубилет отметил, что проведение переписи в таком формате стало бы "непозволительной роскошью" для Украины, поэтому было решено провести "электронную перепись", и сэкономить 2-3 млрд грн.

23 января Дубилет сообщил результаты оценки численности населения, проведенной по данным операторов мобильной связи, Госстата и электронных реестров, Пенсионного фонда и Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов. Согласно этим результатам, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживало 37 млн 289 тыс. лиц. Это данные без учета жителей оккупированных территорий.

После смены правительства в марте этого года вопросы проведения переписи населения широко не обсуждался.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram