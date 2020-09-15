Лариса Козовая

Танкер-бункеровщик «Делфи», потерпевший крушение в Одесском заливе еще в ноябре прошлого года, превратился в знамя позорного бессилия ряда государственных институтов. Гниющее «корыто» прославилось как фон для селфи, глобально обсуждалось на многочисленных совещаниях компетентными (и не очень) чиновниками, стало объектом ряда судебных исков и поводом для пиара перед местными выборами. Утечки нефтепродуктов (в емкостях судна были остатки топлива) изрядно подпортили курортный сезон горожанам, туристам и карьеру иных бюрократов.

Ситуация с небольшим бункеровщиком вскрыла ряд наболевших проблем, которые из ряда сугубо отраслевых вылились в плоскость общественных. Их корни уходят в прошлое – в СССР, после развала которого (в 1991-м) и раздела имущества Украине достался самый лакомый кусок флотского пирога – крупнейшее в мире Черноморское морское пароходство (ЧМП). В его состав входило много мощных предприятий, в том числе - экспедиционный отряд аварийно-спасательных и подводно-технических работ. На балансе ЧМП было свыше 300 судов различных типов, которые приносили государству чистый доход в виде валюты (10 процентов от всей валютной выручки Советского Союза). Однако уже за первые 8 лет независимости временщики во власти уничтожили процветающее пароходство – под видом реорганизации вывели в оффшорные зоны самые рентабельные суда, которые в дальнейшем страна потеряла...

Мало кому известный индийский портопункт Аланг стал одним из «кладбищ», символом гибели флота легендарного ЧМП. Говорят, на песчаной отметили в Аланге по ночам выбрасывали наши теплоходы, проданные за бесценок или списанные на металлолом. Пустили «под нож» и экспедиционный отряд, который располагал мощными буксирами, водолазными ботами, плавкранами, ледоколами и вертолетами. А главное – первоклассными специалистами, готовыми в любую минуту прийти на помощь экипажам, терпящих бедствие, судов.

Сейчас, когда в стране все чаще возникают вопросы аварийно-спасательных работ, о ЧМП и этом отряде предпочитают не вспоминать. Хотя об отсутствии «специализированной судоподъемной компании» все же заявили.

Сделал это Андрей Иванов - руководитель группы компаний «Трансшип», в структуру которой входит предприятие «Краншип», подписавшее трехсторонний договор (о поднятии и буксировке «Делфи» с одесского пляжа) с АМПУ и ООО «Бруклин-Киев». Последнее, напомню, профинансировало работы, но предпочло «не светиться». Их общую стоимость озвучил Андрей Иванов - полмиллиона долларов, часть которой «покроет» группа «Трансшип».

Как признали сами специалисты, несвойственная им работа завершилась успешно лишь благодаря привлечению средств и сил разных компаний, организаций, экспертов, техники

Как признали сами специалисты, несвойственная им работа завершилась успешно лишь благодаря привлечению средств и сил разных компаний, организаций, экспертов, техники (вплоть - до военной, чтобы вытащить танкер на берег в порту «Черноморск»), которым трудиться пришлось в унисон. Тормозили ее исполнение различные неучтенные сразу нюансы - огромное отверстие в правом борту, сотни тонн налипшего ила и металлические конструкции, которые просто срезали с 50-летнего судна.

Добавила хлопот специфика пляжа «Дельфин» - потерпевшее крушение судно залегло между волноломом и грядой камней, застряло в своеобразном ущелье. Плюс 300-тонный плавучий кран «Богатырь», принадлежащий Администрации морпортов, на который так рассчитывали исполнители работ, оказался в ремонте. И в последний момент в буксировке задействовали другие силы, в том числе, 100-тонный кран Одесского морского порта...

Почему злополучный «Делфи» оказался на городском пляже? По словам руководителя «Краншип» Ивана Ниякия, это случилось из-за отсутствия в Украине системы обеспечения безопасности мореплавания и надзора за ней.

Почему злополучный «Делфи» оказался на городском пляже? По словам руководителя «Краншип» Ивана Ниякия, это случилось из-за отсутствия в Украине системы обеспечения безопасности мореплавания и надзора за ней. Именно потому в прошлом году, уже будучи аварийным, «Делфи» с просроченными документами, без запаса горючего стоял на якоре на дальнем рейде морского порта «Пивденный». И знали об этом представители абсолютно всех государственных ведомств. Ведь с судном поддерживалась постоянная радиосвязь, и компетентные органы не могли не понять: катастрофа древнего бункеровщика - вопрос времени. Затем последовал его полуторадневный дрейф, в том числе - на пути следования судов с взрывоопасными грузами, в частности, газовозов, столкновение с которыми могло привести к катастрофе глобального масштаба...

Но и это не все. Как отметил эксперт Константин Ильницкий, история «Делфи» выявила еще одну украинскую «язву»: «Можете себе представить город без автозаправки? Нет. А порт? Так, вот - все украинские порты не предоставляют иностранным судам такую услугу, как бункеровка топлива».

По его словам, раньше заходившие в наши порты суда, заправлялись горючим, еще находясь под погрузкой-разгрузкой. Однако из-за введения драконовского налогообложения, цена на топливо «взлетела до небес», и иностранные судовладельцы перестали закупать его в Украине. В результате, этот бизнес у нас стал нерентабельным - профильные компании порезали свои бункеровщики на металлолом, распродали или перепрофилировали. Уничтожена также соответствующая инфраструктура…

Где же заправляются суда? Одни - в румынской Констанце, другие - в турецком Стамбуле, а значительная часть получает горючее «в подворотне» - вне территориальных вод Украины. Говорят, в нейтральной зоне постоянно находятся бункеровщики, в числе которых такие как «Делфи». Как отмечают специалисты, получать топливо таким образом - все равно, что заправлять автомобиль не на АЗС, а с задрипанного бензовоза.

Любопытно, что «Делфи» раньше был собственностью ОАО «Трансбункер-Юг», которое в 2000-2002 годах возглавлял упомянутый Андрей Иванов. По его словам, в то время танкер назывался «Экология», с документами у него был «полный ажур», но техническое состояние уже тогда вызывало некоторые вопросы…

Побывавший недавно в Одессе президент Украины Владимир Зеленский пообещал после местных выборов назвать имя нынешнего собственника злосчастного бункеровщика. Мол, этот человек является представителем одной из крупных политсил, и сейчас главу государства могут обвинить в определенном давлении на нее.

Вынужденная «прописка» судна на пляже «Дельфин», по словам многих экологов, еще долго будет сказываться на чистоте одесского побережья.

На самом деле, все имена давно известны. Во всяком случае, их точно знают в прокуратуре, СБУ и других компетентных органах. Пока же судебное решение принято только по капитану (один год условно), который, ясное дело, должен был (при наличии тех или иных неисправностей) отказаться от выхода в море. Однако в силу системных нарушений, имевших место в ситуации с «Делфи», виновностью одного капитана ограничиться не должны. Тем более, что вынужденная «прописка» судна на пляже «Дельфин», по словам многих экологов, еще долго будет сказываться на чистоте одесского побережья.

Сегодня история «Делфи» подходит к концу - до судебного решения по своей дальнейшей судьбе судно нашло покой в акватории морского порта «Черноморск». Место под эту «стоянку» выбрали по принципу наименьшего зла (ущерба окружающей среде). По злой иронии, здесь же покоится злополучный катер «Иволга», который пять лет назад потерпел крушение в районе курортного поселка Затока - тогда погибли двадцать человек. А недалеко - буксир «Параллель», тянувший баржу с изрядной партией контрабандных сигарет, и выброшенный во время шторма в акваторию популярного одесского пляжа...

Похоже, в Украине уже появилось собственное кладбище погибших кораблей. И, судя по всему, «Делфи» - далеко не последний его постоялец.

Лариса Козовая

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