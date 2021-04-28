По мнению специалиста, их не будет при условии, что в стране уже переболело подавляющее большинство населения.

Киевский медик Евгений Дубровский считает, что сейчас пандемия COVID-19 в Украине стремительно угасает, а вот ждет ли украинцев в будущем новая вспышка заболевания, трудно спрогнозировать.

Читайте такжеВ Украине продолжается первая волна COVID-19 - эпидемиологСвое мнение по этому поводу он написал в Facebook.

«Самый популярный вопрос – когда ожидать следующую волну?... Может, вспышек уже и не будет. Это при условии, что уже переболело подавляющее большинство населения», – отметил медик.

При этом он предположил, что осенью и зимой ситуация с коронавирусом в Украине значительно ухудшится: «Ковид становится сезонным заболеванием».

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Автор: Катерина Шварц