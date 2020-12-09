По его словам, украинские граждане, которые имеют соответствующие документы от белорусских медицинских учреждений, не должны иметь проблем с пересечением границы.

В Министерстве иностранных дел Украины согласовали с белорусской властью вопрос о допуске украинских граждан в Беларусь с целью лечения на период введенных официальным Минском временных ограничений пересечения наземной границы.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кулебу.

«С начала ноября значительное количество украинских пациентов оказалось в ситуации неопределенности после решения Беларуси закрыть наземную границу. Особенно те, кому необходима трансплантация», - напомнил он.

«Я немедленно поручил нашему посольству в Минске решить проблему. Уже в середине ноября мы согласовали вопрос въезда украинских пациентов с белорусскими властями. Я рад сообщить, что проблема решена», - сообщил Кулеба.

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Глава МИД подчеркнул, что украинские граждане, которые имеют соответствующие документы от белорусских медицинских учреждений, не должны иметь проблем с пересечением границы. «Это касается не только критически важных операций, но и поездок с целью медицинского обследования», - уточнил он.

Ограничения въезда в Беларусь для украинцев

29 октября Государственный пограничный комитет Республики Беларусь решил ограничивать въезд со стороны Украины в связи с COVID-19.

Государственная пограничная служба Украины подтвердила информацию об ограничении въезда.

"Согласно сообщениям, которые поступили в органы охраны государственной границы Украины от соответствующих органов Республики Беларусь, белорусская сторона с 29 октября ограничивает пропуск через границу. Указанные ограничения смежная сторона аргументирует дополнительными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

- говорится в сообщении. Согласно информации от ГПСУ, эти ограничения не распространяются на лиц, пересекающих границу по дипломатическим или служебным паспортам, водителей грузовых транспортных средств, осуществляющих международные перевозки, и членов поездных бригад.

2 ноября Кулеба поручил выяснить все обстоятельства непропуска украинцев в Беларусь, которые оплатили за трансплантацию в Минске и Бресте, после соответствующих сообщений в СМИ.

Ранее Посол Украины в Беларуси сообщил, что власти Беларуси на фоне протестов против режима Александра Лукашенко все чаще отказывают во въезде гражданам Украины. По его словам, в последнее время ограничивают въезд граждан из трех стран, а именно - Украины, Литвы и Польши. Власти Беларуси, как сказал дипломат, считают, что "отдельные люди спортивного телосложения могут участвовать в каких-то мероприятиях".

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Автор: УНИАН