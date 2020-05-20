Сегодня Минздрав предоставит детсадам рекомендации по работе во время выхода из карантина - Зеленский

С 22 мая в Украине заработает общественный транспорт, а с 25 мая - детсады.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что сегодня Министерство здравоохранения предоставит детским садам рекомендации по работе во время выхода из карантина.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

«Детсады сегодня получат все указания от Минздрава, какой должна быть ситуация безопасности в детсадах по поводу COVID-19, как садики должны быть оснащены средствами защиты. И с 25 числа детсады заработают», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, с 22 мая вУкраине заработает общественный транспорт, а с 25 мая - детсады.