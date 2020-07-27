"Блэкаут" в Киеве: масштабные поломки на ТЭЦ устранили
22:38, 27 июля 2020Общество
240 0
Сегодня часть Печерского, Голосеевского и Соломенского районов осталась без света.
На ТЭЦ №5 сегодня произошло повреждение оборудования / УНИАН
Повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5 устранено. Потребители подключены к электроснабжению.
Читайте такжеВ Киеве пропал свет на двух станциях метро – СМИ
Как говорится в сообщении на сайте Киевской государственной администрации, потребители подключены к электроснабжению.
«Сейчас районные аварийные службы проверяют локальные подключения, чтобы ни один дом не остался без услуги», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июля, произошло повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали №5, расположенной на улице Промышленной. Часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов временно остались без электроснабжения, некоторые потребители - без водоснабжения.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter