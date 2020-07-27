"Блэкаут" в Киеве: масштабные поломки на ТЭЦ устранили

Сегодня часть Печерского, Голосеевского и Соломенского районов осталась без света.

Повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5 устранено. Потребители подключены к электроснабжению.

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Как говорится в сообщении на сайте Киевской государственной администрации, потребители подключены к электроснабжению.

«Сейчас районные аварийные службы проверяют локальные подключения, чтобы ни один дом не остался без услуги», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июля, произошло повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали №5, расположенной на улице Промышленной. Часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов временно остались без электроснабжения, некоторые потребители - без водоснабжения.

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