От начинающего к эксперту: Как курсы английского могут изменить вашу жизнь

Перед тем как выбрать курсы английского языка, важно понять, какой тип обучения вам подходит больше всего. Различные курсы предлагают разные подходы и направлены на достижение определенных результатов.

Общие курсы английского языка

Интенсивные курсы английского

Курсы английского для специальных целей

Курсы английского для взрослых

Благодаря развитию технологий и динамики процессов в мире онлайн-курсы английского языка стали не просто альтернативой традиционным оффлайн форматам, а одним из самых популярных способов обучения. Онлайн-курсы предлагают гибкий график и доступ к учебным материалам из любой точки мира.

Как выбрать подходящий курс английского?

Выбор курсов английского языка является ключевым для совершенствования языка. Для этого следует учесть несколько факторов:

Видео дня

Оцените свой уровень. Пройдите тестирование, чтобы определить, с какого уровня вам лучше начать. Большинство школ, включая Englishdom, предлагают онлайн-тесты для оценки уровня знаний.

Определите цель обучения. В зависимости от ваших потребностей вы можете выбрать общие курсы, курсы для бизнеса или подготовку к экзаменам.

Учтите свое расписание

Качество преподавания. У Englishdom преподаватели имеют международную сертификацию и большой опыт работы с разными студентами.

Преимущества обучения на курсах Englishdom

Более 13 лет онлайн-школа Englishdom является флагманом онлайн обучения в Европе. 50 000 студентов уже достигли своих англоязычных целей.

Как им это удается:

Индивидуальный подход. На курсах английского в Englishdom каждый студент получает индивидуальную программу обучения, которая учитывает его цели и уровень знаний.

1200+ преподавателей со всего мира. В штате школы работают лучшие опытные локальные преподаватели и нейтивы со всего мира.

Гибкость обучения. Englishdom предлагает курсы изучения английского языка в онлайн-формате, что позволяет учиться из любой точки мира в удобное для вас время.

Современные технологии. Курсы изучения английского языка Englishdom проходят на платформе ED Class, которая обеспечивает интерактивность и максимальное погружение в процесс обучения.

Регулярная оценка прогресса. Каждый студент проходит регулярное тестирование, чтобы оценить свои успехи.

Методика обучения на курсах английского Englishdom

Englishdom использует методику Кембриджа, ориентированную на максимальный результат.

Как это смотрится на практике?

Коммуникативный подход. Одним из главных принципов есть развитие навыков общения. С первого занятия студенты активно используют английский в реальных жизненных ситуациях.

Интерактивные материалы. Курсы английского для взрослых в Englishdom включают различные упражнения, такие как аудио, видео и интерактивные игры, делающие обучение интересным и динамичным.

Индивидуальные занятия с преподавателем. Студенты могут получать персональные консультации с преподавателями, что позволяет получить обратную связь и советы по улучшению своих результатов.

Постоянное развитие. Благодаря использованию современных технологий, курсы английского языка в Englishdom постоянно обновляются и дополняются новыми материалами, что позволяет студентам быть в курсе последних тенденций языкового обучения.

Какой курс выбрать в Englishdom?

Englishdom предлагает 20 разнообразных авторских онлайн-курсов английского языка с индивидуальным подходом, учитывающим ваш уровень владения языком и цель обучения. Таким образом вы сможете не только составить прочный фундамент для изучения сложных программ, но и получить навыки использования английского в работе и подготовке к международным языковым экзаменам, таким как TOEFL или IELTS

Вывод

Курсы английского языка – это больше, чем просто обучение. Они могут кардинально изменить вашу жизнь. По статистике, 70% профессий требуют знания английского и владение языком увеличивает шансы на получение престижной работы на 30%. Как говорил Нельсон Мандела: "Образование - самое мощное оружие, чтобы изменить мир." Курсы в Englishdom обеспечивают именно такое оружие благодаря индивидуальному подходу, крутым течерам, современным технологиям и гибкому графику.