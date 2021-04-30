Александру Чистякову было 60 лет.

В Киеве от осложнений COVID-19 скончался глава Ассоциации рыбаков Украины, член Национального экологического совета Александр Чистяков.

Читайте такжеЭкологи призывают запустить работу Государственной экологической инспекцииЕго не стало на 60-м году жизни. Об этом в Facebook сообщил товарищ Александра Чистякова Максим Уракин.

"От коронавируса умер мой старший товарищ, глава Национального экологического совета Украины, глава Ассоциации рыболовов, эколог с большой буквы Александр Чистяков. Мы реализовали много совместных проектов, еще больше планировали. Глубокие соболезнования семье и друзьям Александра", - написал он.

Чистяков - один из ведущих экологов Украины, среди его достижений - исследование состояния малых рек и водоемов, зарыбление Днепра.

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Автор: Ольга Робейко