"Остались лишь осколки": журналисты рассказали, как Луцк приходит в себя после вчерашних событий

Центральная часть города возвращается к обычной жизни. Можно свободно передвигаться прохожим.

От автобуса, в котором террорист в Луцке удерживал людей в течение 12 часов, остались лишь обломки. Также повреждено немного тротуара на месте, где взорвалась граната.

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Об этом рассказал корреспондент ТСН.Ранок с места событий.

Сейчас уже нет патрулей полиции. Центральная часть города возвращается к обычной жизни. Можно свободно передвигаться прохожим.

Само транспортное средство забрали минут 40 назад. Всю ночь работали криминалисты. Они нашли оружие. В частности, автоматы, пистолеты, нож. Взрывчатки, которой угрожал террорист, не было. Правоохранители нашли несколько гранат.

Местные жители поражены тем, что вчера произошло в городе. Они злые на террориста, потому что говорят, что это не похоже на человеческое поведение.

Напомним, более 12 часов в Луцке мужчина удерживал 13 заложников в захваченной маршрутке. Среди них были беременная женщина, ребенок и люди пожилого возраста. Ничего похожего за всю историю независимости Украина еще не знала. Весь день на луцкой Театральной площади, где стоял автобус, были слышны автоматные очереди.

Злоумышленник сообщал, что имеет огнестрельное оружие и взрывчатку, которую угрожает взорвать, если не выполнят его требований. Требовал он, в частности, от президента рекомендовать смотреть американский фильм о том, как люди издеваются над животными и используют их. Зеленский требование выполнил. Террорист сдался около десяти вечера. Заложников отпустили.

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