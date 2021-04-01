По ее мнению, геи и лесбиянки – это больные люди, которых "нужно лечить".

Преподаватель Национального университета «Львовская политехника», 39-летняя кандидат наук Ольга Мерье годами транслирует студентам, что гендер – это вымысел, а люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией – больные, которых нужно лечить.

Читайте также"Спасение белой расы": неизвестный угрожал взорвать офис ЛГБТ-сообщества в Николаеве (фото)На этот раз студенты решили записать ее заявления, пишет РБК-Украина.

«Вот какую лекцию 29 марта проводила Мерье Ольга Валерьевна… Рассказывала о том, что гендер – это выдумка, харасмент – это только для геев и лесбиянок, и если вы себя таковыми считаете, то вас надо лечить. И это она транслирует студентам уже годами», – рассказали студенты.

Началось все с того, что одна из студенток решила написать научную работу на тему сексуальных домогательств, гендера, и вынести проблемы харасмента, в том числе по отношении представителей ЛГБТ.

«Изнасилование и сексуальное насилие – это одно, гендерное неравенство – это совсем другое. И вообще, человек, который ввел понятия «гендер», позже написал, что это было сделано за финансовую выгоду, и на самом деле, никакого гендера не существует. Нам это просто впаривают», –сказала Мерье.

В итоге она заявила, что будет выступать против темы, которую выбрала студентка, и прямо спросила ее о сексуальной ориентации.

«Люди, которые исповедуют христианские ценности, прежде всего, понимают, что это больное общество. То есть, если кто-то позиционирует себя, как гей, или лесбиянка, это человек, у которого нездоровая психика, и это человек, которого надо лечить. Нам не нужно впаривать, что мы должны их понимать, мы не должны их понимать, мы их должны лечить», - заявила Мерье.

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Автор: Катерина Шварц