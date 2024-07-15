Это четвертое дело, фигурантом которого является Дубинский.

Офис генерального прокурора возбудил против народного депутата Александра Дубинского новое уголовное дело из-за непредоставления им своей налоговой декларации.

"ОГП возбудил против меня дело по ст. 366-3 ККУ "неподання декларації", которое уже передано в НАБУ", - говорится в сообщении в телеграм-канале Дубинского.

Отмечается, что это четвертое дело и якобы открыто исключительно по политическим мотивам.

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"Очевидно, только потому, что нет ни одного такого дела против тех, кто сегодня находится в СИЗО, в т.ч. народных депутатов. Я, как всегда, первый, и единственный. При этом, очевидно, что никакой ответственности по данному делу я не понесу, т.к. ст. 366-3 ККУ предусматривает "навмисну, або без поважних причин" неподачу декларации. А находясь в СИЗО без средств связи, компьютера и электронной подписи – подать ее физически невозможно", - говорится в сообщении.

Представители Дубинского подчеркнули, что, открывая очередное дело против него, в Офисе генпрокурора заранее знали, что никакого результата не будет.