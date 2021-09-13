В СМИ появилась информация, что в Израиле якобы выявили COVID-19 у 1439 вернувшихся из Умани паломников.

Информация о более чем тысяче брацлавских хасидов, которые якобы приехали из Умани в Израиль с COVID-19, не подтверждена официальными сообщениями с израильской стороны.

Об этом сообщает Объединённая еврейская община Украины. Отмечается, что впервые информация появилась в ряде СМИ с отсылкой на Минздрав и МВД Израиля, при этом на сайте министерств нет заявлений относительно такого количества заражённых.

"Призываем СМИ дождаться официального заявления израильской стороны и не спекулировать на этой теме", - говорится в сообщении Общины.

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Брацлавские хасиды ежегодно совершают паломничество в Умань, потому что в городе находится могила основателя этого религиозного течения - раввина Нахмана из Брацлава. Они прибывают на Рош ха-Шана - иудейский праздник начала нового года. В этом году он пришелся на 6-8 сентября.

В СМИ ранее появилась информация, что в Израиле якобы выявили коронавирус у 1439 вернувшихся из Умани паломников.

Автор: Виолетта Орлова