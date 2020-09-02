Тысячи людей собрались на Потемкинской лестнице на концерт / скриншот
В Одессе тысячи людей собрались на Потемкинской лестнице на гала-концерт, который проходит по случаю Дня города.
Как передает корреспондент УНИАН, очень много одесситов и туристов находятся на Потемкинской лестнице и на прилегающем к ней Приморском бульваре.
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Люди пришли на концерт, который проходит в рамках праздника, несмотря на карантинные ограничения.
Тысячи людей находятся близко друг к другу, защитные маски практически никто не надел.
На сцене, установленной у основания Потемкинской лестницы, выступают популярные исполнители.
Завершит празднование фейерверк.
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