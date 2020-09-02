Сегодня в Одессе отмечают 226-летие со дня основания города.

В Одессе тысячи людей собрались на Потемкинской лестнице на гала-концерт, который проходит по случаю Дня города.

Как передает корреспондент УНИАН, очень много одесситов и туристов находятся на Потемкинской лестнице и на прилегающем к ней Приморском бульваре.

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Люди пришли на концерт, который проходит в рамках праздника, несмотря на карантинные ограничения.

Тысячи людей находятся близко друг к другу, защитные маски практически никто не надел.

На сцене, установленной у основания Потемкинской лестницы, выступают популярные исполнители.

Завершит празднование фейерверк.

Новости Одессы: празднование дня города

Сегодня, 2 сентября, в Одессе отмечают 226-летие со дня основания города.

Сегодня в Одессе на Алле звезд по случаю Дня города открыли пять новых звезд - Исаака Дунаевского, Ивана Бунина, Ивана Куприна, Павла Вирского и комик-труппы "Маски".

Президент Украины Владимир Зеленский записал совместное видео с известным комиком, кандидатом в меры Одессы Олегом Филимоновым, в котором поздравил одесситов с днем города.

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Автор: Лариса Козовая