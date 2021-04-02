В ходе заседания депутатской комиссии по вопросам здравоохранения Одесского облсовета подняли вопрос о введении локдауна в Одессе по примеру Киева. Чиновников департамента здравоохранения беспокоит резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом заявила глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева, сообщает местное издание "Деловая Одесса".
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По ее словам, для стабилизации ситуации необходимо снова жестко соблюдать карантин по примеру Киева. Депутаты поддержали ее, пишет издание.
"Мы видим, что "красная" зона - только на бумаге. Если мы не решим вопрос по ограничениям, то мы не остановим этот поток", - сообщил глава комиссии Дмитрий Чапир.
Депутат Валерий Ославский высказал предложение снова ввести жесткий карантин в общественном транспорте. В целом, комиссия поддержала карантинные идеи и решила обратиться в соответствующие службы.
- С 23 марта Одесская область находится в «красной» зоне по распространению COVID-19.
- Киев с 23 марта находится в "красной" зоне эпидопасности, хотя власти города ужесточили карантин с 20 марта.
- 31 мэр Виталий Кличко заявил, что с 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации вводят жесткий локдаун, в частности, проезд в общественном транспорте будет осуществляться по спецпропускам. Закроют детсады и начальные классы в школах. Кличко сообщил, что ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.
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