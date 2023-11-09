Груз передали украинской стороне в Хмельницкой области.

Из Азербайджана в Украину доставлена гуманитарная помощь в составе 14 грузовиков.

Как сообщает восточноевропейского бюро Report, соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 17 июля 2023 года, гуманитарный груз, подготовленный Министерством энергетики, включает более 555 тыс. метров электрических кабелей и проводов для помощи в восстановлении стабильного электроснабжения пострадавших территорий в Украине.

Груз был передан украинской стороне в Хмельницкой области Украины. В мероприятии приняли участие советник посольства Азербайджана в Украине Сабир Рзаев, представитель Министерства энергетики Украины Петр Луцив.

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"Сегодня мы снова получили кабельную продукцию из дружественного Азербайджана. Это более 600 км проводов и кабелей для ремонта инфраструктуры, разрушенной в результате военных действий. Мы чрезвычайно благодарны нашим коллегам из Азербайджана и всему азербайджанскому народу за неоценимую помощь. Мы высоко ценим поддержку, оказанную Украине в такое трудное для нас время", - сказал он.

Советник посольства Азербайджана в Украине Сабир Рзаев отметил, что оказание гуманитарной помощи будет продолжаться поэтапно.

Напомнив о ранее оказанной Азербайджаном помощи Украине в виде трансформаторов и прочих грузов, представитель посольства также отметил, что общая стоимость гуманитарной помощи Азербайджана Украине в период войны оценивается более чем в 33 миллиона долларов США.