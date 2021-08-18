Европейки или американки: что сейчас в моде?
Один из главных параметров, с которым должны определиться молодожены, – это хотят они купить обручальные кольца "европейки" или "американки". Первые имеют округлый срез, выглядит статусно и считаются каноничными. "Американки" отличаются прямым профилем и больше нравится любителям современного стиля. Впрочем, тренды 2021 включают модели обоих вариантов. Выбор формы зависит от ширины кольца, декора на нем и индивидуальных предпочтений.
Как изменилось классическое кольцо
Гладкие классические модели остаются актуальными всегда, так как подходят к любому стилю. Впрочем, сегодня даже они отличаются от свадебных колец, которые были популярны десять или двадцать лет назад. Современную классику легко узнать по более тонкому ободку и относительно плоской форме, даже если речь идет об обручальных кольцах-европейках. Такое кольцо можно носить на одном пальце с помолвочным, что сегодня является трендом.
Модные фактуры
Кольцо с алмазной гранью
Хотите поэкспериментировать с текстурами? Ювелирные дизайнеры советуют отдавать предпочтение нанесению алмазной грани: это отличный способ достичь сияющего блеска украшения без вставки драгоценных камней. Текстурные кольца высоко ценятся из-за сложной технологии изготовления, а потому и покупать их стоит только у проверенных брендов.
Комбинированные обручальные кольца
Цвет металла, как правило, советуют выбирать в соответствии с украшениями, которые вы носите в обычной жизни. Но что, если невеста, поклонница белого золота, вдруг решит надеть колье из красного металла? Снимать с пальца кольцо в таком случае не будет никаких причин, если вы выбираете комбинированные обручальные кольца. Они являются универсальными для сочетания с другими украшениями и одновременно оригинальным самостоятельным элементом стиля.
Тренд на бриллианты
Купить золотое кольцо с бриллиантом или даже несколькими камнями – идеальное решение для людей, которые всегда хотят выглядеть неповторимо и по-королевски изысканно. Обработанный алмаз является самым прочным драгоценным камнем, который станет символом вечной любви и преданности друг другу. Особенно очаровательно выглядят обручальные кольца из белого золота с бриллиантами, которые постепенно становятся классикой: благородный цвет металла идеально подчеркивает блеск камня. Вы можете также заказать вставку бриллианта в любое гладкое украшение из каталога.
Сделать кольца неповторимыми
Существует еще один способ добавить украшениям индивидуальности, сохранив лаконичность дизайна: речь идет об обручальных кольцах с гравировкой. Нанести имена, дату свадьбы или дорогие сердцу слова на внутренней стороне украшения означает навеки запечатлеть чувства в кольцах.
Золотые кольца по самым выгодным ценам можно купить в Столичной Ювелирной Фабрике™. Бренд имеет собственное производство, и в случае заказа уникальных колец, работа по вставке камня и гравировка будут бесплатными. Ждем вас в бутиках по всей территории Украины!