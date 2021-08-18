Сегодня, чтобы купить идеальные обручальные кольца, недостаточно определиться с цветом золота и шириной ободка. Ювелирные дизайнеры ежегодно предлагают все новые варианты свадебных украшений, которые сразу же становятся популярными: ведь иметь модные и стильные кольца – мечта чуть ли не каждой пары.

Европейки или американки: что сейчас в моде?

Один из главных параметров, с которым должны определиться молодожены, – это хотят они купить обручальные кольца "европейки" или "американки". Первые имеют округлый срез, выглядит статусно и считаются каноничными. "Американки" отличаются прямым профилем и больше нравится любителям современного стиля. Впрочем, тренды 2021 включают модели обоих вариантов. Выбор формы зависит от ширины кольца, декора на нем и индивидуальных предпочтений.

Как изменилось классическое кольцо

Гладкие классические модели остаются актуальными всегда, так как подходят к любому стилю. Впрочем, сегодня даже они отличаются от свадебных колец, которые были популярны десять или двадцать лет назад. Современную классику легко узнать по более тонкому ободку и относительно плоской форме, даже если речь идет об обручальных кольцах-европейках. Такое кольцо можно носить на одном пальце с помолвочным, что сегодня является трендом.

Модные фактуры

Кольцо с алмазной гранью

Хотите поэкспериментировать с текстурами? Ювелирные дизайнеры советуют отдавать предпочтение нанесению алмазной грани: это отличный способ достичь сияющего блеска украшения без вставки драгоценных камней. Текстурные кольца высоко ценятся из-за сложной технологии изготовления, а потому и покупать их стоит только у проверенных брендов.

Комбинированные обручальные кольца

Цвет металла, как правило, советуют выбирать в соответствии с украшениями, которые вы носите в обычной жизни. Но что, если невеста, поклонница белого золота, вдруг решит надеть колье из красного металла? Снимать с пальца кольцо в таком случае не будет никаких причин, если вы выбираете комбинированные обручальные кольца. Они являются универсальными для сочетания с другими украшениями и одновременно оригинальным самостоятельным элементом стиля.

Тренд на бриллианты

Купить золотое кольцо с бриллиантом или даже несколькими камнями – идеальное решение для людей, которые всегда хотят выглядеть неповторимо и по-королевски изысканно. Обработанный алмаз является самым прочным драгоценным камнем, который станет символом вечной любви и преданности друг другу. Особенно очаровательно выглядят обручальные кольца из белого золота с бриллиантами, которые постепенно становятся классикой: благородный цвет металла идеально подчеркивает блеск камня. Вы можете также заказать вставку бриллианта в любое гладкое украшение из каталога.

Сделать кольца неповторимыми

Существует еще один способ добавить украшениям индивидуальности, сохранив лаконичность дизайна: речь идет об обручальных кольцах с гравировкой. Нанести имена, дату свадьбы или дорогие сердцу слова на внутренней стороне украшения означает навеки запечатлеть чувства в кольцах.

Золотые кольца по самым выгодным ценам можно купить в Столичной Ювелирной Фабрике™. Бренд имеет собственное производство, и в случае заказа уникальных колец, работа по вставке камня и гравировка будут бесплатными. Ждем вас в бутиках по всей территории Украины!

Автор: Иван Бойко