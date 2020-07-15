Под Житомиром ветераны войны на Донбассе разблокировали трассу на Киев

Протестующие разблокировали движение по автодороге в 13:40.

Под Житомиром ветераны войны на Донбассе завершили акцию протеста, организованную из-за проблем с выделением земельных участков, и разблокировали трассу Киев – Чоп.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко.

По ее словам, трассу разблокировали в 13:40.

«Больших заторов не было, поскольку правоохранители организовали объезд указанного участка автодороги», - уточнила Ващенко.

По ее данным, требования протестующих касались выделения земельных участков, также выражалось недовольство работой областного управления Госгеокадастра.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле с. Гадзинка Житомирской области протестующие перекрыли трассу Киев – Чоп.

Люди непрерывно двигались по пешеходному переходу, пропуская автомобили экстренных служб. Правоохранители организовали объезд для транспортных средств и проводили разъяснительную работу с протестующими.

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