Однако в храмах пройдут божественные литургии с освящением воды.

В этом году в Житомире в связи с карантином отменили общегородское освящение воды в Гидропарке на Крещение, которое отмечается 19 января.

Читайте такжеНародные обычаи и приметы 19 января - главные традиции Крещения ГосподнегоОб этом корреспонденту УНИАН рассказала руководитель управления по связям с общественностью Житомирского городского совета Александра Стежко.

По ее словам, такое решение было принято на совещании руководства города Житомира.

"В первую очередь, это связано со строгими карантинными ограничениями до 24 января, введенными правительством. Однако житомиряне, соблюдая меры безопасности, смогут в течение дня прийти в храмы и набрать святой воды», - рассказала Стежко.

В частности, на сайте Свято-Михайловского кафедрального собора Житомира отмечается, что 19 января состоятся божественные литургии, панихида и молебен за Украину.

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Автор: Марина Чорноштан