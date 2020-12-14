На стене сельсовета Пийтерфолво неизвестные нанесли провокационное граффити / фото Голос Карпат

На стене сельского совета Пийтерфолво в Виноградовском районе Закарпатской области неизвестные нанесли антивенгерское граффити.

Об этом сообщается на странице Пийтерфолвовской ОТГ в Facebook.

Читайте такжеУкраина не настроена "политически воевать" с Венгрией – МИДОтмечается, что в ночь с 13 на 14 декабря на стене сельсовета неизвестные лица сделали надпись «Закарпатье – это Украина. Мы за вами придем. Правый сектор».

"К сожалению, насилие, национализм - это не отдаленное понятие, о котором мы могли слышать только на телевидении... В ночь с 13 на 14 декабря неизвестные на стене высказали свое мнение о нас, венграх, и национальной принадлежности Закарпатья. Пусть Господь помилует нас, чтобы мы могли продолжать жить здесь в мире, братской любви к другим национальностям. Пусть Всемогущий защитит нас от дальнейших злодеяний», - говорится в сообщении.

Скандал с венграми на Закарпатье: что известно

  • 30 ноября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича и у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье. Правоохранители исследуют факты возможной деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

  • 21 ноября во время принятия присяги депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной громады, по инициативе председателя, часть избранников исполнила национальный гимн Венгрии. СБУ проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях указанных депутатов.

  • В конце ноября ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовали провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного лица в балаклаве, которое на фоне указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области с символикой «Правого сектора» угрожает украинцам венгерского происхождения. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

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Автор: Наталия Петервари