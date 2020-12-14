Неизвестные нанесли провокационную надпись на стене сельсовета в Пийтерфолво якобы от имени «Правого сектора».

На стене сельского совета Пийтерфолво в Виноградовском районе Закарпатской области неизвестные нанесли антивенгерское граффити.

Об этом сообщается на странице Пийтерфолвовской ОТГ в Facebook.

Читайте такжеУкраина не настроена "политически воевать" с Венгрией – МИДОтмечается, что в ночь с 13 на 14 декабря на стене сельсовета неизвестные лица сделали надпись «Закарпатье – это Украина. Мы за вами придем. Правый сектор».

"К сожалению, насилие, национализм - это не отдаленное понятие, о котором мы могли слышать только на телевидении... В ночь с 13 на 14 декабря неизвестные на стене высказали свое мнение о нас, венграх, и национальной принадлежности Закарпатья. Пусть Господь помилует нас, чтобы мы могли продолжать жить здесь в мире, братской любви к другим национальностям. Пусть Всемогущий защитит нас от дальнейших злодеяний», - говорится в сообщении.

Скандал с венграми на Закарпатье: что известно

30 ноября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича и у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье. Правоохранители исследуют факты возможной деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

21 ноября во время принятия присяги депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной громады, по инициативе председателя, часть избранников исполнила национальный гимн Венгрии. СБУ проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях указанных депутатов.

В конце ноября ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовали провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного лица в балаклаве, которое на фоне указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области с символикой «Правого сектора» угрожает украинцам венгерского происхождения. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

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Автор: Наталия Петервари