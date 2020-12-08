Большую часть текущего года Украина живет в условиях карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса.

В Украине за сутки выздоровели от коронавируса больше людей, чем заразились. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки выявлено 10811 новых заболевших COVID-19, а вылечились - 12860 человек.

По состоянию на 8 декабря в Украине официально подтверждены 832758 случаев коронавирусной инфекции. При этом 436564 украинца выздоровели, а 13928 случаев были летальными.

Перемирие на Донбассе

В зоне Операции Объединенных сил в течение суток боевики четыре раза нарушили договоренность об установленном на Донбассе перемирии.

Главные новости Украины: что важно знать 8 декабря 2020

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Автор: Алина Вишневская